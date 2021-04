Zmaji brez težav na prvi polfinalni tekmi Alpske lige

Ljubljanski hokejisti so v prvi polfinalni tekmi upravičili vlogo favorita in dobro začeli pot do želenega finala. Gostje so se sicer pokazali kot trdna in na trenutke nevarna ekipa, ki pa na celotni tekmi ni imela dovolj moči, da bi se zoperstavila Olimpiji. Ljubljanski hokejisti, ki so redni del končali trdno na prvem mestu, so do polfinala prišli z gladkim nizom 3:0 v zmagah proti Vipitenu. Tudi tokrat niso imeli večjih težav, le na začetku tekme so bili gostje enakovredni. A hitra zadetka ob koncu prvega dela, najprej bil uspešen Marc-Olivier Vallerand, potem po protinapadu še Žiga Pešut, sta le nakazala, da bodo domači prišli do prednosti. Na začetku druge tretjine so gostje sicer znižali, a so potem v ekipi iz Tivolija hitro odgovorili. Ob še dveh poskusih, ki sta končala v okviru vrat, je nato za novo prednost dveh golov poskrbel Nejc Brus.

V zadnjem delu so domači večji del nadzorovali tekmo, Aleš Mušič pa je številčno prednost kronal za vodstvo s 4:1. Gostje so nato ob "power-playu" pet minut pred koncem sicer znižali, toda Ljubljančani niso dovolili še kakšnega presenečenja in so se ubranili, tudi ob poskusu gostov brez vratarja zadnjo minuto in pol.

Druga tekma bo v soboto v Lustenauu, tretja v torek, 13. aprila, v Ljubljani, morebitna četrta in peta pa 15. in 17. aprila.

Izida, Alpska liga: polfinale, 1. tekmi:

SŽ Olimpija– Lustenau 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Vallerand 17., Pešut 19., Brus 27., Mušič 46.; Wallenta 24., D'Alvise 55.

