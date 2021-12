Šivic ne glede na zadnji poraz zadovoljen s prvo polovico sezone v ICEHL

Innsbruck je drugič v tej sezoni gostoval v Tivoliju in se drugič veselil zmage. Gostje iz Avstrije so se pokazali kot izredno hitro drsalno in agresivno moštvo, ki je hokejistom SŽ Olimpije povzročalo precej težav. Zmaji so (pre)slabo začeli tekmo, a so se "prebudili" v drugi polovici tekme in nato nadigrali tekmece v zadnji tretjini. Innsbruck je imel lepo prednost, povedel je že s 3:0, zeleno-beli pa so nato lovili zaostanek in prišli blizu, a je zmanjkalo časa (2:3).

Olimpija ostaja na vrhu ligaške lestvice v ICEHL, a ne po točkah, saj za prvo ekipo zaostaja za eno (48 jih ima Salzburg, 47 SŽ Olimpija), temveč po koeficientu (povprečje števila osvojenih točk na tekmo), ki je glavni kriterij za uvrstitev na lestvici – to je glavna novost letošnje sezone.

Tako so se namreč odločili v vodstvu regionalne lige, najprej zaradi tega, ker je iz tekmovanja izstopilo moštvo Bratislave in vsa moštva na koncu ne bodo odigrala enakega števila tekem (tudi Olimpija recimo ni odigrala nobene tekme s slovaškim moštvom), pa tudi zaradi morebitnih nadaljnjih odpovedi posameznih tekem. Zaradi različnih razlogov, tudi zaradi morebitne okužbe s koronavirusom v moštvu, so lahko tekme odpovedane, tako pa nastanejo precejšnje razlike v številu odigranih tekem ob koncu rednega dela.