Zmaji spet na zmagovalni poti

Ljubljančani so po porazu v Celovcu tokrat spet potovali na severno stran Karavank in na gostovanju v Beljaku dosegli pomembno zmago, s katero so se utrdili na drugem mestu prvenstvene razpredelnice. Temelj za zmago so zmaji postavili že v prvem delu, ko sta Nik Simšič in Jaka Šturm v minuti in 40 sekundah med peti in sedmo minuto poskrbela za vodstvo z 2:0. Ko je Guillaume Leclerc v 17. minuti povišal na 3:0, je vse kazalo, da bodo zeleno-beli brez težav odnesli obe točki s Koroške.

A Anton Karlsson in John Hughes sta domače vrnila na -2. Že v prvem delu je zadel Karlsson, v drugem pa Hughes, potem ko je Leclerc v 30. minuti spet povišal na 4:1. V prvem delu velja omeniti še obračun Sebastiena Picheja in Stephana Bacherja, po katerem sta oba igralca o svoji igri pet minut razmišljala na klopi za kaznovane. V zadnjem delu je še enkrat postalo vroče. V 53. minuti je Hughes, seveda spet po podaji Karlssona, znižal na 3:4. V končnici pa je bila ljubljanska obramba dovolj trdna, da je slovenska ekipa vendarle vknjižila novi dve točki.

Ljubljančane naslednji obračun v ligi čaka prihodnjo nedeljo, ko bodo gostovali v Italiji pri Pustertalu.

Izid, 29. krog:

Beljak - SŽ Olimpija 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

Karlsson 18., Hughes 38., 53.; Simšič 5., Šturm 7., Leclerc 17., 30.