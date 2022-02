Olimpija izgubila proti Beljaku

Ljubljanski hokejisti so, potem ko so v zadnjih dveh tekmah lige ICEHL zmagali (eno tekmo pa so zaradi okužb pri Dunaju prestavili), danes spet doživeli poraz, usodna sta bila neučinkovitost na začetku in nezbranost na koncu, ko so se že približali na gol zaostanka, a na koncu vendarle klonili z 2:4.

Z beljaško ekipo je Olimpija v tej sezoni odigrali že četrto tekmo, ima pa dve zmagi (6:0, 4:3) ter zdaj dva poraza (2:4, 2:4).

V uvodni tretjini so bili zeleno-beli boljši tekmec, toda niso zadeli. Plošček so sicer dvakrat poslali v okvir vrat, Beljačani na drugi strani pa so svoje priložnosti hladnokrvno izkoriščali in dvakrat premagali domačega vratarja Paava Hölsäja.