Zmaji vodili, a prepričljivo izgubili

Ljubljanski hokejisti so se v zgoščenem februarskem urniku v 24 urah dvakrat pomerili s starimi znanci z Madžarske in po porazu v Tivoliju doživeli gladek poraz tudi v dvorani Gabor Ocskay v Fehervarju. Po novem porazu so se zeleno-beli, ki so bili dolgo celo presenečenje in vodilna ekipa prvenstva, znašli v nevarnem območju, da izpadejo z mest, ki prinašajo neposredno uvrstitev v končnico. Uvod je tokrat obetal drugačen razplet, saj so zmago v 16. minuti po golih Bastiena Maie in Nika Simšiča ob igralcu več na ledu povedli z 2:0. Žal pa se je ljubljanskim strelcem po vodstvu ustavilo in Paavo Holsa je do konca tekme kar petkrat pobral plošček iz svoje mreže. Vse do 54. minute so bili Ljubljančani blizu vsaj točki, nato pa sta Alexander Petan in Anže Kuralt v razmaku 74 sekund zapečatila usodo slovenske ekipe in dosegla končni izid. To je bil že četrti poraz Ljubljančanov na medsebojnih tekmah s Fehervarjem v tej sezoni.

Zaradi odpovedi nedeljske tekme z Bolzanom Olimpijo zdaj čaka nekaj dni za nabiranje moči. V torek je nato na vrsti polfinale slovenskega prvenstva z Jesenicami, že v sredo pa je predvidena nova tekma z Bolzanom.



Izid:

Fehervar - Olimpija 5:2 (1:2, 2:0, 1:0)