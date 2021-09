Hokejist Chara se pri 44 letih vrača v New York

Legendarni branilec Zdeno Chara se je v Ameriko preselil pri 20 letih, od takrat pa je z agresivno obrambo, izjemnim udarcem v napadu in košarkarsko višino postal eden najbolj prepoznavnih obrazov lige NHL. Večino kariere, kar 14 sezon med letoma 2006 in 2020, je preživel kot član Boston Bruins in v vlogi kapetana v sezoni 2012 z njimi osvojil tudi Stanleyjev pokal. Nazadnje je eno sezono igral za Washington Capitals, po prvih štirih sezonah v ligi z New Yorkom pa se je leta 2001 preselil k Ottawi in tam preživel pet sezon. Zdaj se vrača v New York. "Ta šport še naprej igram z veseljem in čutim, da se lahko še kosam z najboljšimi," je dejal ob razgrnitvi podpisa pogodbe z New York Islanders. Velikan iz Trenčina je z 209 centimetri najvišji igralec v zgodovini lige NHL. V prihodnji sezoni pa lahko preseže rekord za branilca z največ odigranih tekem – ta je trenutno v lasti Chrisa Cheliosa, ki jih je odigral 1651. Chara je pri 1608 odigranih tekmah.

Chara je imel dolga leta rekord za najmočnejši hokejski udarec na svetu. Leta 2012 so mu uradno izmerili hitrost udarca 175,1 kilometrov na uro, kar je šele lani z udarcem s hitrostjo 175,7 kilometrov na uro izboljšal Čeh Martin Frk.