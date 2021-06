Hokejisti Columbusa imajo novega trenerja

Ekipa Columbus Blue Jackets, ki nastopa v severnoameriški hokejski ligi NHL, ima novega glavnega trenerja. Johna Tortorella je zamenjal Brad Larsen, nekdanji hokejist in zadnjih sedem sezon pomočnik trenerja v Columbusu. Hokejisti Columbusa so imeli skromno sezono 2020/21, ki so jo končali na zadnjem mestu v centralni diviziji.

John Tortorella Zdajšnjemu trenerju Johnu Tortorellu se je po šestih letih iztekla pogodba, v klubu pa se niso odločili za podaljšanje sodelovanja. Vodenje ekipe so ponudili Bradu Larsenu, dozdajšnjemu pomočniku, ki je tako postal osmi glavni trener v zgodovini franšize. Triinštiridesetletnik je s klubom podpisal triletno pogodbo.