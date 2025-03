Dallas ohranja domačo trdnjavo lepo zaščiteno

Wyatt Johnston, Matt Duchene in Mason Marchment so bili strelci za Dallas, pri katerem je dve podaji prispeval Roope Hintz. Dallas je v zadnjem obdobju zelo prepričljiv na domačem ledu, saj je dobil 10 od 11 tekem. Na drugi strani je Minnesota, sedma v zahodni konferenci, prekinila niz treh zmag.

V ligi NHL so bile na sporedu še tri tekme, dve sta se končali po kazenskih strelih. Vancouver Canucks so v gosteh s 4:3 ugnali New Jersey Devils, Columbus Blue Jackets pa prav tako v gosteh z enakim izidom New York Islanders.

Timo Meier je v New Jerseyju za domačo zasedbo, šesto na vzhodu, sicer dosegel dva gola, vendar je nato Jonathan Lekkerimaki zadel odločilni kazenski strel za zmago Vancouvra, ki se bori za preboj v končnico na zahodu. Pius Suter je vpisal gol in podajo za Kanadčane.