Hokejisti Dallasa v gosteh zlahka čez Edmonton

Edmonton, 26. 11. 2025 07.52 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA , L.M.
V severnoameriški hokejski ligi so ponoči odigrali eno tekmo. Jamie Benn je dosegel svoj 400. gol v ligi NHL, Dallas Stars pa so v gosteh na stadionu Rogers Place premagali Edmonton Oilers z 8:3. Teksasčani ostajajo na drugem mestu najmočnejše hokejske lige na svetu.

Edmonton Oilers - Dallas Stars
Edmonton Oilers - Dallas Stars FOTO: AP

Nathan Bastian je dosegel dva gola, Wyatt Johnston je dosegel gol in tri podaje, Jake Oettinger pa je za Stars dosegel 22 obramb. Jason Robertson je prav tako dosegel gol in podaljšal svoj niz golov na sedem tekem (11 golov) ter dodal dve podaji.

Evan Bouchard, Jack Roslovic in Connor Clattenburg so dosegli gole za Oilers, ki so v zadnjih petih tekmah izgubili štiri tekme. Stuart Skinner je v prvi tretjini prejel štiri gole iz osmih strelov, preden je na začetku druge tretjine njegovo vlogo prevzel Calvin Pickard in dosegel 18 obramb.

Dallas je trenutno na drugem mestu v razvrstitvi zahodne konference z 32 točkami. Edmonton nadaljuje svojo klavrno rezultatsko formo in s 25 točkami zaseda deseto mesto na zahodu.

Hokejiste Los Angeles Kings in Anžeta Kopitarja nova tekma čaka v petek zvečer, ko bodo kralji igrali v gosteh pri Anaheim Ducks.

