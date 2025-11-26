Hokejisti Dallasa v gosteh zlahka čez Edmonton

Nathan Bastian je dosegel dva gola, Wyatt Johnston je dosegel gol in tri podaje, Jake Oettinger pa je za Stars dosegel 22 obramb. Jason Robertson je prav tako dosegel gol in podaljšal svoj niz golov na sedem tekem (11 golov) ter dodal dve podaji.

Evan Bouchard, Jack Roslovic in Connor Clattenburg so dosegli gole za Oilers, ki so v zadnjih petih tekmah izgubili štiri tekme. Stuart Skinner je v prvi tretjini prejel štiri gole iz osmih strelov, preden je na začetku druge tretjine njegovo vlogo prevzel Calvin Pickard in dosegel 18 obramb.