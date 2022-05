Finci po podaljšku do finalne zmage in četrtega naslova prvakov

Če finale vsaj po zadetkih in dogajanju na ledu ni bil najbolj razburljiv v prvih 40 minutah, sta ekipi vse nadoknadili v tretji tretjini. Začelo se je slabo za Kanadčane, saj so zaporedoma dobili dve kazni, potem pa v 45. minuti še eno in Finska je imela priložnost z dvema igralcema več na ledu. Takoj jo je tudi izkoristila, saj je Mikael Grandlund zadel že po petih sekundah.

Kanadčani so po prvi tretjini brez zadetkov v drugi kronali rahlo terensko premoč, do zadetka pa so prišli v trenutkih številčne premoči, ko je bil uspešen Dylan Cozens . Ob koncu te tretjine so imeli Kanadčani še eno veliko priložnost, a je bil pred vrati na pravem mestu branilec Atte Ohtamää .

V popoldanski tekmi za tretje mesto so si bronasto medaljo priborili Čehi, ki so po preobratu z 8:4 (1:3, 1:0, 6:1) premagali ZDA.

Finska je projekt SP 2022 na domačem terenu končala na najboljši možen način, z zmago v finalu. V tem so se Finci, ki so do določilne tekme prišli po polfinalni zmagi nad ZDA s 4:3, pomerili z zdaj že starimi znanci. Tekmeca sta se namreč v velikem finalu na SP pomerila še tretjič zaporedoma. Leta 2019 so zmagali Finci, leta 2021 Kanadčani, vmes leta 2020 SP zaradi pandemije ni bilo. Kanada je do finala prišla z gladko polfinalno zmago s 6:1 proti Češki.

Smola Kanade se je stopnjevala, ko se je izkazalo, da se je v tej akciji poškodoval še vratar Chris Driedger, doslej vselej v vratih Kanade na tem SP. Med vratnici pa je moral neogreti Matt Tomkins.

Le dobro minuto pozneje je že moral prvič po plošček v mrežo, spet pa je bil strelec Grandlund. Kanada je potrebovala kar nekaj minut, da se je pobrala po šoku te tretjine; pozneje je močno pritisnila, toda Finska je na drugi strani izkoristila še eno priložnost in po zadetku Joela Armie v 55. minuti vodila s 3:1.

Finski navijači so že začeli slaviti zmago, toda prehitro. Najprej so Kanadčani umaknili vratarja na klop, potem pa v 58. minuti dosegli zadetek za 2:3. Sprva so ga sodniki po "challengu" finske klopi razveljavili zaradi premaknjenega gola, a so se potem pritožili še Kanadčani, ker naj bi Finci sami premaknili vrata; sodniki so spremenili odločitev in zadetek Zacka Whiteclouda priznali. Kanadi pa je nato uspel popoln preobrat in minuto in pol pred koncem je Matt Contois zadel za 3:3 ter izsilil podaljšek.

Ta pa je nazadnje prinesel veselje navijačem v Tampereju in na Finskem nasploh. Ko sta imeli ekipi po tri igralce na ledu, nista pretirano tvegali, toda priložnost domačim se je ponudila ob novi kanadski izključitvi. Finska je silovito pritisnila in nazadnje je Sakari Manninen zadel za zmago s 4:3.

Za Finsko je to četrti naslov svetovnih prvakov po letih 1995, 2011 in 2019, a prvi, ki so ga Finci osvojili pred svojimi navijači.

Svetovno prvenstvo bo tudi leta 2023 v Tampereju, ki bo naslednje leto gostitelj skupaj z latvijsko Rigo.

- finale:

Finska - Kanada 4:3 (0:0, 0:1, 3:2; 1:0)