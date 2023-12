Hokejisti iz Denverja do tesne zmage, panterji ugnali rangerje

Panterji iz Floride so na kolena položili rangerje iz New Yorka, v izenačenem dvoboju pa je odločilni gol šest minut pred koncem dvoboja dosegel Kanadčan Carter Verhaeghe .

Za Colorado Avelanche je zmagoviti gol v St. Louisu slabe tri minute pred koncem rednega dela dosegel Devon Toews , medtem ko so hokejisti iz Dallasa na tekmi preobratov šele v podaljšku strli odpor tekmecev iz vetrovnega mesta. Gosti so tekmo odprli z vodstvom 2:0, a so nato gostitelji strnili svoje vrste in povedli s 4:2. Chicago se ni vdal, v zadnji tretjini je izenačil na 4:4, zmagoviti gol pa je v peti minuti podaljška za Dallas dosegel Finec Roope Hintz .

V noči na soboto je bilo na sporedu še šest tekem, kar tri so se končale po podaljšku. Columbus je bil doma boljši od Toronta s 6:5, Detroit je ukanil Nashville s 5:4, Seattle pa Philadelphio z 2:1.

Najbolj zanesljivo zmago so dosegli hokejisti New York Islanders in New Jersey Devils. Prvi so doma ugnali Washington s 5:1, drugi v gosteh kanadsko Ottawo s 6:2, medtem ko je Arizona v predmestju Los Angelesa premagala Anaheim z 2:0.

Kralji iz Los Angelesa, kjer od leta 2006 igra Hrušičan Anže Kopitar, bodo zadnji dan v tem letu doma gostili Edmonton. Zasedba iz Kalifornije je s 44 točkami na visokem petem mestu v zahodni konferenci. Pred njo so le Vancouver Canucks in Vegas Golden Knights, ki so zbrali po 49 točk. Colorado Avelanche imajo 47, Dallas Stars pa točko manj.