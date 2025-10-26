Hokejisti Olimpije po kazenskih strelih do zmage v Celovcu

Ljubljanska ekipa je danes celo tekmo lovila gostitelje. Ti so povedli v zadnji minuti prve tretjine, potem je v drugi sledil hiter odgovor gostov in zadetek Marcela Mahkovca v 21. minuti.

Celovčani so v 35. minuti spet vodili, vendar je nato podobno kot v drugi tretjini Olimpija izenačila na začetku naslednje, strelec je bil tokrat Zach Boychuk.

Ob izključitvi na strani domačih v 55. minuti je KAC dosegel nov vodilni gol z igralcem manj, je pa nato ljubljanska ekipa še ob isti kazni le 49 sekund pozneje zadela za 3:3, spet je bil strelec Mahkovec.