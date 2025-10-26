Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Hokejisti Olimpije po kazenskih strelih do zmage v Celovcu

Celovec , 26. 10. 2025 20.23 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 14. kroga lige ICE v gosteh po kazenskih strelih premagali celovški KAC s 4:3. Ljubljančani so v petek izgubili vodstvo na lestvici, ko so bili prosti in jih je prehitel Pustertal. Južnotirolska ekipa je po današnji zmagi v Salzburgu vodstvo zadržala, so pa v stiku z njo ostali tudi hokejisti Olimpije, ki so v Celovcu dobili dve točki.

Ljubljanska ekipa je danes celo tekmo lovila gostitelje. Ti so povedli v zadnji minuti prve tretjine, potem je v drugi sledil hiter odgovor gostov in zadetek Marcela Mahkovca v 21. minuti.

Celovčani so v 35. minuti spet vodili, vendar je nato podobno kot v drugi tretjini Olimpija izenačila na začetku naslednje, strelec je bil tokrat Zach Boychuk.

Ob izključitvi na strani domačih v 55. minuti je KAC dosegel nov vodilni gol z igralcem manj, je pa nato ljubljanska ekipa še ob isti kazni le 49 sekund pozneje zadela za 3:3, spet je bil strelec Mahkovec.

Lukaš Horak
Lukaš Horak FOTO: HK Olimpija

V podaljšku zadetkov ni bilo, odločali so kazenski streli. Pri teh je bil uspešen le Boychuk na ljubljanski strani, medtem ko je Celovčanom dva poskusa, tudi tistega slovenskega napadalca Jana Muršaka, Olimpijin vratar Lukaš Horak ubranil, tako da sta šli dve točki na drugo stran Karavank, ena pa je ostala v Celovcu.

Ljubljančane v naslednjem tednu čakajo tri tekme. Najprej v sredo gostovanje pri novincu Ferencvarosu v Budimpešti, nato v petek še gostovanje pri prvakih iz Salzburga, na praznični 1. november pa bodo v Tivoliju zmaji gostili Innsbruck.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej liga ice olimpija kac
Naslednji članek

Slovenska mešana skakalna ekipa druga v Klingenthalu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306