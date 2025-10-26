Hokejisti Olimpije po kazenskih strelih do zmage v Celovcu

Ljubljanska ekipa je danes celo tekmo lovila gostitelje. Ti so povedli v zadnji minuti prve tretjine, potem je v drugi sledil hiter odgovor gostov in zadetek Marcela Mahkovca v 21. minuti.
Celovčani so v 35. minuti spet vodili, vendar je nato podobno kot v drugi tretjini Olimpija izenačila na začetku naslednje, strelec je bil tokrat Zach Boychuk.
Ob izključitvi na strani domačih v 55. minuti je KAC dosegel nov vodilni gol z igralcem manj, je pa nato ljubljanska ekipa še ob isti kazni le 49 sekund pozneje zadela za 3:3, spet je bil strelec Mahkovec.
V podaljšku zadetkov ni bilo, odločali so kazenski streli. Pri teh je bil uspešen le Boychuk na ljubljanski strani, medtem ko je Celovčanom dva poskusa, tudi tistega slovenskega napadalca Jana Muršaka, Olimpijin vratar Lukaš Horak ubranil, tako da sta šli dve točki na drugo stran Karavank, ena pa je ostala v Celovcu.
Ljubljančane v naslednjem tednu čakajo tri tekme. Najprej v sredo gostovanje pri novincu Ferencvarosu v Budimpešti, nato v petek še gostovanje pri prvakih iz Salzburga, na praznični 1. november pa bodo v Tivoliju zmaji gostili Innsbruck.
