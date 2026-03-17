Zimski športi

Hokejisti Olimpije z visoko zmago le še korak oddaljeni od polfinala

Ljubljana, 17. 03. 2026 22.18 pred eno minuto 3 min branja 0

Lu.M STA
Olimpija - Bolzano

Hokejisti Olimpije so navdušili na četrti tekmi četrtfinala lige ICE. Zmaji so v hali Tivoli popolnoma nadigrali italijanski Bolzano in prišli do prepričljive zmage s 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). Moštvi igrata na štiri zmage, naslednja, morda že odločilna tekma bo v četrtek v Bolzanu. Ljubljančani nadaljujejo z odličnimi predstavami v letošnji sezoni regionalnega prvenstva.

Današnja zmaga Olimpije je prva domača v tej seriji; na prvih treh obračunih ekip, ki sta v rednem delu lige zasedli četrto in šesto mesto, je vselej zmagala gostujoča zasedba. Ljubljančani so na Južni Tirolski slavili s 3:2 po podaljšku in 3:2, Bolzano pa v Ljubljani z 2:1.

Velika spodbuda je bil že sobotni dvoboj na Južni Tirolski, ko so zmaji v pičlih 38 sekundah prišli od zaostanka z 0:2 do zmage s 3:2. Danes so hokejisti obeh ekip spet uprizorili pravo tekmo končnice, ostro, na trenutke tudi nekoliko grobo in vsaj v prvem delu še zelo izenačeno.

V prvi tretjini so imeli terensko premoč domači. A je še niso znali spremeniti v zadetke, ob prvem "power-playu" so bili dvakrat pred Dustinom Tokarskim celo bolj nevarni gostje. Pozneje pa je poskuse Blaža Gregorca, Jana Drozga in Nicolaia Meyerja bodisi ukrotil vratar Samuel Harvey ali pa so se domači v napadalnih akcijah nekoliko preveč zapletali.

FOTO: Aljoša Kravanja

Vse to pa so nadoknadili v drugi tretjini, ki je bila polna akcije. Začela se je s kaznijo za goste, ki jo je tudi z nekaj sreče izkoristil Marly Quince, ko je že ležeč na ledu le zbezal plošček v gol. Sodniki so šli gledat posnetek, ki je zadetek potrdil. Sledili sta težki minuti za domače, ko so imeli kar minuto in 43 sekund na ledu dva igralca manj, a so nalet Bolzana zdržali tudi ob bučni podpori navijačev v tokrat skoraj povsem polnem Tivoliju.

Ob koncu te tretjine pa so domači učinkovito kaznovali še dve napaki tekmecev. Najprej je v 37. minuti v protinapad pobegnil Meyer in plošček prepustil Drozgu, ki je akcijo učinkovito končal. V zadnji minuti pa so v polprotinapad krenili trije domači igralci, v gneči pred golom pa je bil nato najbolj spreten Rok Kapel. Tudi na potrditev tega gola so morali hokejisti in navijači počakati na sodniški ogled posnetka.

Pričakovan silovit pritisk Južnotirolcev v uvodu zadnje tretjine so Ljubljančani odlično zdržali; z borbenostjo in požrtvovalnostjo v obrambi, pa tudi po zaslugi Tokarskega, ki je ob nekaj nevarnih akcijah tekmecev tudi odlično posredoval in ob koncu tekme zasluženo dobil nagrado za najboljšega igralca.

FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Gostje so v zadnjem obupnem poskusu že pet minut pred koncem pustili prazna vrata, kar pa jim ni pomagalo. Olimpija je to izkoristila še za potrditev velike zmage, ko je za 4:0 zadel Žiga Pance.

V zadnjih minutah so vidno nervozni gostje skušali Olimpijo spraviti iz tira še s pretepi, sodniki so podelili sedem 10-minutnih kazni, tri na domači in štiri na gostujoči strani, vseeno pa so domači na vse skupaj odgovorili z zbrano predstavo do zadnjih sekund in ohranili mrežo nedotaknjeno.

Ekipi igrata na štiri zmage, če bo Bolzano v četrtek na peti tekmi znižal skupni izid, bo nato šesta v Ljubljani v soboto, morebitna sedma pa v Bolzanu 25. marca.

hk olimpija bolzano liga ice hokej četrtfinale visoka zmaga 4:0

