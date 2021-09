Hokejisti SŽ Olimpije izgubili z Innsbruckom

Ljubljanski hokejisti so danes odigrali prvo tekmo v novem tekmovanju. Potem ko so v zadnjih treh sezonah dvakrat zmagali v Alpski ligi, so pred letošnjo sezono v SŽ Olimpiji naredili korak navzgor in se preselili v najmočnejše regionalno tekmovanje. Liga ICEHL oziroma nekdanja liga Ebel letos združuje 14 ekip iz šestih držav.

Slovenski predstavnik je prvo dejanje opravil dobro, čeprav je na koncu malo zmanjkalo za piko na i. A v ljubljanskem taboru so se pred začetkom novega, zahtevnejšega tekmovanja dobro zavedali, da bodo vloge v tej sezoni obrnjene. Namesto napadalnega hokeja iz zadnjih let v Alpski ligi bodo morali kot novinci v boju z močnejšimi tekmeci igrati predvsem odlično obrambo.

Sam začetek pa je bil zelo spodbuden. Želja trenerja Mitje Šivica, da bi zdržali uvodni domači nalet pred navijači Innsbrucka, se je uresničila. Ne le to, sledil je šok za domače, ko so gostje povedli.