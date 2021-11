Hokejisti SŽ Olimpije v gosteh boljši od Orli Znojmo

S češko ekipo je slovenski klub, vodilni na lestvici, danes igral že tretjo tekmo v sezoni. Doma so Ljubljančani slavili s 6:4, v gosteh pa pred 14 dnevi izgubili po podaljšku s 3:4. Danes se je novo gostovanje v Znojmu končalo s preobratom in zmago s 5:3.

V vratih je bil pri gostih danes Paavo Hölsä . V uvodni tretjini so bili malenkost boljši gostje, a so priložnosti Sebastiena Picheja , Marka Čepona in Jake Sodje ostale neizkoriščene.

Sledila je izjemno razburljiva in za goste učinkovita zadnja tretjina. Tokrat so bili zeleno-beli tisti, ki so lovili in ujeli tekmece. Domačega vratarja Pavla Kantorja je prvi premagal Mark Čepon, nato pa je sledila odlična minuta oziroma pol minute gostov. V 49. so namreč v razmaku le 34 sekund zadeli dvakrat in naredili popoln preobrat. Pri izenačujočem golu je Blažu Tomaževiču izza vrat podal Pance, nato pa je bil natančen še Kalan.

Domači so močno pritisnili, še posebej, ko so imeli v 57. minuti igralca več. A kljub nevarnemu poskusu, ko so gostujoči branilci s telesi preprečili pot ploščku v mrežo, zadetka ni bilo. Že več kot minuto in pol pred koncem je domači strateg potegnil vratarja Kantorja na klop, tveganje pa se ni obrestovalo, saj je Aleksandar Magovac zadel prazna vrata.

Vseeno pa razburjenj še ni bilo konec. Domači so namreč hitro znižali na 3:4 in ohranili nekaj upanja, a je nato sekundo pred koncem Guillaume Leclerc potrdil uspeh gostov in tako po dveh tekmah brez zmage spet zagotovil Ljubljančanom poln izkupiček.

Naslednja tekma jih čaka v petek, ko bodo doma gostili Salzburg.