Hokejske zmaje je zapustil Vallerand

"Marc-Olivier Vallerand je odličen igralec, ki pa žal letos zaradi poškodb ni igral toliko, kot smo si želeli. Na podlagi celotnega razpleta sezone smo se dogovorili, da se vrne v Veliko Britanijo in na pozitiven način zaključi sezono. Mi pa nadaljujemo z osvežitvijo ekipe in morda bo prišlo še do kakšnih sprememb," je ob odhodu Valleranda za uradno klubsko spletno stran povedal Anže Ulčar, direktor HK SŽ Olimpija.