Hokejski zmaji gledajo v prihodnost: TJ Brennan ostaja v Tivoliju

TJ Brennan je v letošnji sezoni v dresu Olimpije Ljubljane v ligi ICE pustil velik pečat; bil je najkoristnejši igralec rednega dela lige ter najučinkovitejši branilec tekmovanja. S svojo kakovostjo, bogatimi izkušnjami in strelsko učinkovitostjo je bil eden ključnih stebrov v igri zmajev, so enega glavnih akterjev uspešne sezone 2025/26 opisali pri ljubljanskem klubu. Poudarili so, da je podaljšanje sodelovanja del ambicij kluba, ki si želi narediti še korak dlje v mednarodni ligi.

"Z velikim navdušenjem ostajam pri Olimpiji še eno sezono. Navdihuje me projekt, ki ga gradimo, in smer, v katero se klub razvija. Veselim se novega poglavja, v katerem bomo kot ekipa še naprej rasli in odločno zasledovali naš cilj. Naslov prvaka si želimo pripeljati v Ljubljano. Tudi moja družina se v mestu počuti odlično, zato smo iskreno veseli, da ostajamo tukaj," je ob podaljšanju sodelovanja dejal Brennan.