Hokejski zmaji z visoko zmago končali mini serijo porazov proti železarjem

V prestolnici se je odvil prvi hokejski derbi nove sezone Alpske lige. Tradicionalna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic sta se tokrat merila pred omejenim številom gledalcev, s to tekmo v dvorani Tivoli pa se je za oba kluba tudi začenja nova sezona regionalnega tekmovanja. Derbi med zmaji in železarji je bil sicer prvi v Alpski ligi, a že tretji v novi sezoni. Na obeh so bili doslej boljši Gorenjci, ki so zmagali tako na pripravljalni tekmi na poletni ligi na Bledu kot v polfinalu pokalnega tekmovanja. Tokrat so bili veliko boljši Tivolčani, ki so slavili s kar 6:1.

icon-expand Prva dva derbija sezone so tesno dobili Jeseničani, tokrat pa so bili v Tivoliju veliko boljši Ljubljančani. FOTO: Miro Majcen Tekma v Tivoliju je bila prva v sezoni 2020/21 in prva v posebnem začetnem delu tekmovanja, kjer so udeleženci AHL razdeljeni v štiri mini skupine. V ljubljansko-jeseniški sta še drugi postavi Celovca in Linza. V tem delu bodo po dve tekmi istih nasprotnikov sešteli in šele seštevek bo dal zmagovalca; "povratna" tekma med železarji in zmaji bo v četrtek v dvorani Podmežakla. Redni del tekmovanja z običajnim točkovanjem in običajnim ligaškim sistemom s po eno tekmo doma in v gosteh z vsemi tekmeci se bo začel 24. oktobra, končnica alpske lige pa 27. marca naslednje leto. Izid, alpska liga, 1. krog:

SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Zajc 1., 54., Brus 2., Mušič 15., Bohinc 37., Sever 58.; Jezovšek 28.



Povratna tekma bo v četrtek v Podmežakli. Tri točke bo osvojil boljši v seštevku obeh tekem.