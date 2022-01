Holdenerjeva najhitrejša na prvi progi, Bucikova reševala slovensko čast

"Bilo je nekoliko lažje, kot sem pričakovala. Žal mi je, da nisem v določenih delih še malo bolj stopila na plin, kjer bi se dalo še nekaj pridobiti na času. Na splošno pa taka, zelo lepa in stabilna vožnja in mislim, da tudi dobro izhodišče za drugo vožnjo," je bila zadovoljna Ana Bucik, ki si je kot edina Slovenka priborila še en nastop.

"Res je, prve punce so nekoliko spredaj, do tja mi malo več manjka. Ampak je, kar je, zdaj je treba drugo vožnjo čim bolje odpeljati, vsaka bo pokazala najboljše in bomo videli, kam me bo to pripeljalo," je še povedala.