Hölzlova zmagala v Oberstdorfu, Križnarjeva peta

Zmagovalka je za skoka, dolga 130 in 141,5 m - to je tudi nov rekord te skakalnice - zbrala 284,9 točke in prepričljivo ugnala konkurenco. Križnarjeva (212,5 in 122,5 m) je zbrala 252,2 točke. Ema Klinec(115, 121,5 m) je bila deseta z 223,1 točke, Špela Rogeljpa 28. (108,5, 100 m; 177,8).

Katra Komar na 34. mestu je ostala brez finalnega nastopa.

V skupnem seštevku svetovnega pokala še vodi Lundbyjeva (735), a se ji je današnja zmagovalka približala le na pet točk zaostanka. V deseterici sta dve Slovenki, Klinčeva (326) je osma, Križnarjeva (298) pa deveta.

Izidi, Oberstdorf:

1. Chiara Hölzl (Avt) 284,9 (130,0/141,5 m)

2. Maren Lundby (Nor) 276,2 (127,5/133,5 m)

3. Daniela Iraschko-Stolz (AUT) 270,4 (122,0/130,5 m)

4. Eva Pinkelnig (Avt) 261,2 (125,0/127,5 m)

5. Nika Križnar (Slo) 252,2 (121,5/122,5 m)

6. Marita Kramer (Avt) 248,1 (127,5/120,5 m)

...

10. Ema Klinec (Slo) 223,1 (115,0/121,5 m)

28. Špela Rogelj (Slo) 177,8 (108,5/100,0 m)

34. Katra Komar (Slo) 64,7 (94,0 m)

Svetovni pokal, skupno (10):

1. Maren Lundby (Nor) 735

2. Chiara Hölzl (Avt) 730

3. Eva Pinkelnig (Avt) 699

4. Sara Takanashi (Jap) 458

5. Katharina Althaus (Nem) 420

...

8. Ema Klinec (Slo) 326

9. Nika Križnar (Slo) 298

23. Špela Rogelj (Slo) 72

28. Urša Bogataj (Slo) 53

31. Katra Komar (Slo) 30

34. Jerneja Brecl (Slo) 17

45. Maja Vtič (Slo) 2