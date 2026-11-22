V uvodnih minutah so imeli več od igre gostujoči hokejisti, a je ljubljanski obrambi z vratarjem Lukašem Horakom, ki je zadnjič branil za Olimpijo, uspelo zadržati vse nalete. Prvo navdušenje je sledilo v 12. minuti, ko je Olimpija povedla. Akcijo sta začela Blaž Gregorc in Nathanael Halbert. Slednji je podal na levo stran do Zacha Boychuka, ki je iz težkega položaja zatresel mrežo gostujočega vratarja Edwarda Pasqualeja.
Zmaji so imeli do konca tretjine še nekaj priložnosti in tudi igro z igralcem več, a vodstva niso povišali. Hladen tuš je sledil v 24. minuti, saj so gostje prišli do izenačenja. Horaka je z natančnim strelom matiral Ivan Deluca. Sledilo je precej dinamično nadaljevanje, v katerem sta si obe ekipi priigrali nekaj lepih priložnosti za spremembo rezultata. Premoč na ledu so sicer imeli gostje z Južne Tirolske, a ta je bila jalova.
Ljubljančani so sicer v zadnjih dveh minutah druge tretjine imeli dve priložnosti za vodstvo, a je poskusa Joshue Lawrencea in Nicolaija Meyerja ubranil Pasquale. Tretja tretjina ni prinesla vznemirjenja vse do 48. minute, ko je po strelu Bineta Mašiča vratar Pasquale s svojo lovilko segel krepko čez golovo črto svojih vrat. Posnetek akcije sta si ogledala glavna sodnika, a pri tem nista našla neizpodbitnega dokaza, da je plošček prečkal golovo črto.
Olimpija je nato imela še drugo priložnost na tekmi, da bi z igralcem več prišla do vodstva, vendar je ni izkoristila. Domači hokejisti so nato v izdihljajih tekme poskušali doseči zmago v rednem delu, a jim to ni uspelo. Sledil je podaljšek, v katerem so Ljubljančani že v prvi minuti imeli igralca več in to prednost takoj unovčili. Mož odločitve je bil Lawrence, ki je zadel po podajah TJ Brennana in Meyerja.
Olimpijo naslednja tekma čaka v sredo, ko bo gostila Gradec.
Izidi hokejske lige ICE, 22. november:
Olimpija - Pustertal 2:1 (1:0, 0:1, 0:0; 1:0)
Boychuk 11., Lawrence 62.; Deluca 24.
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