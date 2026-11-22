V uvodnih minutah so imeli več od igre gostujoči hokejisti, a je ljubljanski obrambi z vratarjem Lukašem Horakom, ki je zadnjič branil za Olimpijo, uspelo zadržati vse nalete. Prvo navdušenje je sledilo v 12. minuti, ko je Olimpija povedla. Akcijo sta začela Blaž Gregorc in Nathanael Halbert. Slednji je podal na levo stran do Zacha Boychuka, ki je iz težkega položaja zatresel mrežo gostujočega vratarja Edwarda Pasqualeja.

Zmaji so imeli do konca tretjine še nekaj priložnosti in tudi igro z igralcem več, a vodstva niso povišali. Hladen tuš je sledil v 24. minuti, saj so gostje prišli do izenačenja. Horaka je z natančnim strelom matiral Ivan Deluca. Sledilo je precej dinamično nadaljevanje, v katerem sta si obe ekipi priigrali nekaj lepih priložnosti za spremembo rezultata. Premoč na ledu so sicer imeli gostje z Južne Tirolske, a ta je bila jalova.