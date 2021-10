Hrgota Laniška označil za glavnega aduta slovenske reprezentance

Anže Lanišek, Cene Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Tilen Bartol so tekmovali v Klingenthalu. "Jelar je ostal doma in bil potem tretji na državnem prvenstvu. Pa smo že pri sedmerici. Težko vprašanje ... Na olimpijsko tekmo bomo peljali fante, ki bodo lahko posegli po najvišjih mestih. Imeli bomo sladko skrb, da izmed te širše skupine izberemo najboljše štiri," je priznal Hrgota.

"Lanišek je naš glavni adut za to sezono, tudi on se zaveda tega. Če naredi svoje, sodi v sam svetovni vrh. Veseli pa me, da so se mu približali tudi ostali, da ni tako velike razlike in preskoka med njimi. Od Jelarja do Timija Zajca, še največ težav ima ta čas Domen Prevc, njegov brat Cene in Lovro Kos pa sta se pridružila in pridobila dodatni kvoti v svetovnem pokalu," je še nekoliko širšo sliko orisal Hrgota, ki se že veseli nove sezone.

Dejal je, da bo zaradi tako širokega izbora lažje načrtoval ekipe za tekme in vrhunce sezone. Glavni del bo februarja na OI. "Peking je, kar se načrtovanja tiče, kot vsaka druga tekma. Da smo pripravljeni in merimo na najvišja mesta. Je pa to po drugi strani vrhunec nekega daljšega obdobja, pred tem je novoletna turneja, potem SP v poletih. Treba bo pravilno načrtovati formo, da ne bomo prehitro na vrhuncu in tudi ne prepozno. Za to pa bo morala biti v pripravah osnovna baza vseh na zelo visoki ravni, da je med tekmami lažje graditi podrobnosti," je dodal Hrgota.