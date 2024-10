Hrgota: Cilj je vsaj ponoviti dosežke iz minule sezone

OGLAS

Cilji za zimo so, kot poudarja Robert Hrgota, že vrsto let isti. "Naše želje oziroma cilji so že nekaj let isti, vedno želimo priti med najboljše tri. Najprej seveda novoletna turneja, nato vemo, da na svetovnem prvenstvu branimo dve zlati kolajni. Ciljev in motivacije nam ne bo manjkalo. Zanima nas tudi skupni seštevek sezone. Je kar nekaj vrhuncev," je razmišljal glavni trener, ki je svojim varovancem letvico v zadnjih sezonah postavil zelo visoko. "Pravzaprav se vsako leto pogovarjamo isto. Mi skušamo vsako sezono nadgraditi dosežke iz prejšnje, čeprav vemo, da ne gre krivulja vedno navzgor. So tudi padci, ampak pomembno je, da so ti padci čim manjši in da krivulja nekako konstantno raste," je še dejal Hrgota. Za glavni vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Trondheimu, pravi, da je skakalnica zelo zanimiva in meni, da bo njegovim varovancem kar všeč. "Tja smo želeli na priprave poleti, pa se logistično ni izšlo. Ko smo tam nastopili na svetovnem pokalu, smo lahko videli, da gre za zanimivo skakalnico. Mislim, da bo fantom kar všeč. Nekateri so jo preizkusili že letos v celinskem pokalu. Ampak, kot radi povemo, če si v formi, ti je vsaka skakalnica všeč, če ti pa ne gre, je vsaka težka," se je proti SP ozrl Hrgota.

Trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota želi, da njegovi varovanci vsaj ponovijo dosežke iz lanske sezone. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dodal je, da je najbolj pomembno, da bodo na prizorišče pripotovali z dobro popotnico: "Za nas je zelo pomembno, da pridemo tja z dobro popotnico sezone. Če nam bo šlo dobro, če bodo dosežki, bo tudi motivacija, skakalnica se bo fantom zdela lahka." Tudi letos so se v pripravah na sezono držali preverjenega recepta. "Dejstvo je, da konkurenca ne počiva. To je dodaten motiv, da tudi ti ne počivaš oziroma ne čakaš, da rezultati pridejo. Predvsem je pa pomembno, da ne pretiravaš v tej želji, da ne pregoriš, ampak da se držiš recepta, ki deluje, in verjameš v uspeh." V izogib preveliki monotonosti so iz leta v leto potrebni drugačni pristopi. "Zmagovitega konja ne spreminjaš, ga pa prilagajaš na vreme, na sezono, na starost. Dodajaš določene stvari, ko vidiš, da so v prejšnji sezoni začele delovati, nekako jih implementiraš v pripravljalno obdobje. Najti moraš nove pristope. Moraš popestriti način treninga, saj so ti monotoni treningi preko poletja zelo zahtevni za glavo. Bolj, kot se bliža zima, višja je motivacija."

Po slovesu Petra Prevca bosta v središču pozornosti Timi zajc in Anže Lanišek. FOTO: Damjan Žibert icon-expand