Preobrat: Zoran Zupančič ostaja na selektorskem mestu skakalk

Na zvezi sicer še pripravljajo podrobno analizo dosežkov smučarjev skakalcev in nordijskih kombinatorcev, že zdaj pa je jasno, da so bili v skakalnem delu dosežki izjemni. V prihodnjih tednih pa bo predstavljen tudi načrt dela za sezono, ki bo vrhunec doživel februarja prihodnje leto s svetovnim prvenstvom v Planici. Že danes pa so na zvezi potrdili strokovno vodstvo.

"Vesel sem, da smo v tako kratkem času uspeli s strokovnima ekipama ženske in moške reprezentance skleniti dogovor o nadaljevanju dela. Tako Zoran Zupančič, kot Robert Hrgota ostajata trdno na mestih glavnih trenerjev ekip. S tem bomo na področju kadrov zadržali najvišjo raven pred najpomembnejšo preizkušnjo v zgodovini slovenskega športa, FIS svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju, ki bo od 21. februarja do 5. marca 2023 v Planici," pa je odločitev za SZS komentiral vodja panoge za skoke in NK Gorazd Pogorelčnik.

Sezona smučarskih skakalk je v slovenski javnosti minila predvsem v znamenju slovenske prevlade na olimpijskih igrah v Pekingu ter osvojenega pokala narodov za odlične nastope celotne ekipe v svetovnem pokalu. Po koncu sezone pa je najbolj presenetila odločitev Zorana Zupančiča, da po štirih letih zapusti mesto glavnega trenerja.

Šestinštiridesetletnik iz Žirov namreč ni našel skupnega jezika s Smučarsko zvezo Slovenije glede nadaljevanja svojega ter dela trenerskega štaba. Zato je po zadnji tekmi v Oberhofu v Nemčiji dejal, da je izjemno uspešne zgodbe, potem ko je spomladi 2018 prevzel vodenje ekipe, konec. Očitno pa je Zupančič le našel skupni jezik z vodstvom smučarske zveze ter bo še naprej vodil slovensko žensko skakalno zasedbo.