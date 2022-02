Hrgota neposreden: Sodniške napake Petra Prevca stale kolajne

Selektor slovenskih skakalcev ni mogel skrivati razočaranja ob razpletu posamične tekme na srednji skakalnici. Zmotile so ga predvsem sodniške ocene. Sam jih je med deljenjem pohval svojim varovancem videl drugače.

"Pohvalil bi predvsem Petra z dvema vrhunskima skokoma. Timi je vrhunsko skočil v drugo, Anže je opravil dva zelo dobra skoka, a z manjšimi napakami. Z malo več sreče bi se lahko danes tudi Timi in Anže borila za kolajne. Na koncu žal četrto mesto po sodniških napakah ... Mislim, da bi si Peter danes zaslužil kolajno. Škoda igre desetink oziroma pol točke, ki ni šla v našo korist. Nehvaležno četrto mesto," je dejal Robert Hrgota v prvem odzivu v mešani coni.

Sodniške napake je obrazložil takole: "Ocene so bile prenizke za takšen skok." Odgovoril je tudi na podvprašanje o ocenah, ki bi si jih 29-letnik zaslužil. "Pol točke pri vsakem sodniku, brez problema," je bil jasen. Vseeno se je še za trenutek pomudil pri predstavi Petra Prevca na največji tekmi te sezone. "To počnejo šampioni, in sicer takrat, ko je to najbolj potrebno. Vemo, kaj je Peter doslej dosegel in kaj lahko doseže. Drugače bi se zdajle pogovarjali, če bi imel medaljo okoli vratu. Zame je to četrto mesto vseeno kot medalja. Hvaležen sem, da se je boril, da je premagal krizo in je danes tu, kjer je. Žal na četrtem mestu, ampak še enkrat – odličen rezultat."