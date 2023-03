Hrgota o Zajcu: Že novembra sem mu rekel, da v Planici pričakujem zlato

Potem ko ga je pred koncem leta 2020 poklical nazaj v A reprezentanco, mu je jasno dal vedeti, da od njega pričakuje največje stvari. In tudi ko Zajc sam ni verjel vanje, je Hrgota potrpežljivo čakal in mu zaupal. Na koncu je bilo ob donenju slovenske himne vse poplačano. Ko smo se pogovarjali s selektorjem slovenskih smučarskih skakalcev, je bilo takoj jasno, kako velik kamen se mu je odvalil od srca.

Po razočaranju na srednji napravi smo bili za večjo še bolj motivirani. Vedeli smo, da imamo dva, ki lahko posežeta po medaljah. Timi je že od prvega skoka deloval zelo suvereno. Zaradi tega smo se taktično odločili za nekatere stvari (izpuščanje poskusnih serij, nižanje zaletnega mesta), ki so se k sreči izšle. Tukaj preživimo precej časa. Vemo, s katerih naletov in v kakšnih pogojih treniramo. Vse to se je izšlo, imamo svetovnega prvaka.

Verjetno je uspeh še toliko slajši, ker je do njega prišlo domačih tleh?

Zelo vesel sem, da se je zbrala lepa množica ljudi, kar smo prej pogrešali. Pričakujem, da bo ta zmaga pripeljala še več ljudi. Da našim fantom, ki so sposobni narediti še en lep rezultat, vlijejo dodatno podporo.

Zajc se vam je po zmagi zahvalil, da ste mu po aferi dali priložnost in ga vrnili v reprezentanco. A tudi vi se njemu lahko po eni strani zahvalite, da ste dobili mesto selektorja. Kako gledate na njegovo pot?

Timi je v treh letih zelo dozorel. Od prijetnega fanta je dozorel v moža, ki ve, kaj želi in česa je sposoben. Kanček samozavesti, ki mu je manjkal na začetku sezone, je pridobil skozi tekme in se v pravem trenutku zavedal, česa je sposoben. Ni se pustil motiti, saj je to priložnost, ki se je ne izpusti iz rok. Nekaj najlepšega je, ko tekmovalec ostane miren in verjame v taktiko ter strokovno vodstvo. Polepšal nam je ne samo dan, ampak kar sezono.

Kje se skriva Timijeva moč, da je bil v vseh skokih korak pred konkurenco?

Že novembra sem mu iskreno povedal, da pričakujem zmago na domačem svetovnem prvenstvu. Mogoče me je takrat malce čudno pogledal, ampak sem mu odvrnil, da vsi vemo, česa je sposoben. Če boš naredil prave skoke, ne boš imel konkurence. Mogoče nam na začetku še ni verjel, a bolj kot se je prvenstvo bližalo, bolj nam je zaupal in verjel, da je tega sposoben. Na koncu je z manjšimi napakami zmagal za deset točk.

Zakaj mu ta skakalnica tako ustreza?

Mislim, da kar vsem ustreza. Ima moderen profil, podobno kot skakalnica z OI v Pekingu in marsikatera druga nova naprava. Ima višji prelet, kjer čutiš upor in višino, zato potrebuješ samozavest in predrznost. Tukaj je Timi zelo močan, občasno je zelo pred konkurenco. Vedeli smo, da je na tej skakalnici sposoben zmagati.

Timi je na velikih tekmovanjih pokazal, da sodi v svetovni vrh. Kje bi lahko naredil preskok, da bi tudi v svetovnem pokalu napadal veliki kristalni globus?

Moramo se zavedati, da ima Timi šele 22 let. To je v primerjavi z ostalimi dobitniki današnjih medalj šest, sedem ali osem let manj. Potreben je čas, potrebne so izkušnje, tekme, razočaranja, zadovoljstva, da izoblikuješ mozaik vseh čustev. Že celotno sezono je funkcioniral na zelo visokem nivoju, le kanček samozavesti in zavedanja, česa si sposoben, je bil potreben. Osvojil je šest kolajn na velikih tekmovanjih, do Petra Prevca mu manjka le še ena. Jutri naj ga izenači, potem pa lahko zelo umirjeno nadaljuje naslednjo sezono.

Kakšna bo sestava za sobotno ekipno tekmo?

Prvi bo Žiga Kos, drugi Žiga Jelar, tretji Timi Zajc in četrti kapetan Anže Lanišek. Imamo štiri zelo kakovostne fante. Anže je v petek storil manjše napake, ki ti vzamejo dva, tri metre. To mu je zmanjkalo, a se tega zaveda, tako da je miren. Imamo dva kapetana, ki lahko poneseta Slovenijo do boja za medaljo in naredita razliko.

Kako bi ta uspeh primerjali z moštvenim zlatom na OI v Pekingu?

Zlata je zlata. Grenak priokus po Petrovem četrtem mestu še vedno boli. Leta 2020 smo v Planici začrtali dva cilja: posamični medalji v Pekingu 2022 in Planici 2023. Če nam v Pekingu ni uspelo, je ta zlata toliko bolj pomirjujoča. Kaj naj še rečem? Zmagali smo na domačem svetovnem prvenstvu, izšlo se je.