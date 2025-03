Hrgota po novem uspehu: Težje je ostati prvak kot napadati naslov

"Mogoče navzven izgleda, da so fantje mirni, a čustva so vrela. Bilo je kar precej emocionalnih vzponov in padcev od začetka sezone. Veseli me, da so se fantje po novoletni turneji znali pobrati in podvojiti zlato ekipno medaljo. Težje je ostati prvak kot napadati naslov. Kapo dol, v letih od kar smo skupaj rastemo skupaj, učimo se iz napak, le te te naučijo največ. Iz letošnjih smo danes sestavili to, popravili smo, kar smo delali narobe. Veseli me, da fantje znajo priznati napako in jo popraviti in potem iti dalje. Rezultati pravijo, da imamo tudi najboljšo strokovno ekipo na svetu," je bil po tekmi zadovoljen glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota.