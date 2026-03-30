Zimski športi

Hrgota: Zato je ta sezona še bolj neverjetna

Planica , 30. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Zadnji dan skakalne sezone v Planici

Ko je v izteku planiške velikanke na svečani podelitvi ob koncu sezone še tretjič zadonela Zdravljica, je bilo med zaslužnimi za to čutiti ogromno zadovoljstva, pa tudi olajšanja, da je naporne sezone vendarle konec. Trener slovenskih orlov Robert Hrgota jo je označil za zgodovinsko, a je izpostavil tudi črno piko.

Slovenski skakalci so v tej sezoni na posamičnih tekmah svetovnega pokala dosegli kar 17 zmag. Domen Prevc je s 14 poskrbel za veliki kristalni globus, pri čemer je bil najboljši tudi v seštevku poletov. Ne gre pa pozabiti na Anžeta Laniška, ki je v skupnem seštevku pristal na petem mestu, prav tolikokrat je stal na stopničkah.

"Predvsem smo zares lahko uživali v vsem, kar je Domen prikazal. Pa tudi Anže, skoraj je imel štiri zmage (trikrat je slavil, dvakrat je bil drugi, op. a.), pa se kar izgubijo ob vseh Domnovih uspehih. Ko se ti stvari poklopijo, se ti zgodi tako neverjetna sezona."

Domen Prevc z lovorikami, ki jih je osvojil v sezoni 2025/2026.
Domen Prevc z lovorikami, ki jih je osvojil v sezoni 2025/2026.
FOTO: Damjan Žibert

Oberstdorf Zajcu odrezal krila

Izjemen je bil že začetek sezone. Od Faluna do Engelberga so Slovenci slavili kar sedemkrat zapovrstjo, najprej dvakrat Lanišek, nato petkrat Prevc.

"Do novoletne turneje nam je šlo kot po maslu. Imeli smo močno ekipo, tri fante, ki so se borili za zmagovalni oder," je Hrgota spomnil tudi na doprinos Timija Zajca, ki pa po dveh diskvalifikacijah na novoletni turneji v nadaljevanju ni več našel prave forme.

Hrgota je za prelomnico označil prvo diskvalifikacijo v Oberstdorfu, ko je Zajc za zeleno mizo ostal brez drugega mesta. "Tisto je Timiju odrezalo krila in se ni več sestavil. Ne vemo, kaj bi se zgodilo, če Timija takrat ne bi diskvalificirali. Kar pa je po drugi strani čar našega športa."

"Z ostalimi fanti ne moremo biti zadovoljni. Delali smo napake, tako mi kot oni. Tako da motivacija ostaja," se je selektor nato dotaknil tudi ostalih reprezentantov.

Domnova sezona od začetka do konca brez napak

Po tako uspešni sezoni bi bilo krivično iskati črne pike, zato velja predvsem uživati v izjemnih dosežkih Domna Prevca, se je strinjal Hrgota, ki je vodenje reprezentance prevzel decembra 2020.

"Ko greš sto na uro po smučini, mora biti glava stoodstotna. Če nisi stoodstoten, ne moreš biti najboljši na svetu. Vidimo, koliko stvari se mora poklopiti. Zato je ta Domnova sezona še bolj neverjetna, saj je bila od začetka do konca brez večjih napak. V skakalnem svetu se tega res zavedamo," je dodal.

37-letnik se dobro zaveda, da prevlade še zdaleč ne bo enostavno nadaljevati: "Rekli smo, da veliko jih je že prišlo na vrh, malo pa jih tam ostane. Zdaj bo šele dobil tarčo na hrbet. Na njem je, da pokaže, da lahko ponovi kaj takšnega."

Preberi še Besede, ki dajejo slutiti, da se je 'Domenanca' šele začela

Dogovor o podaljšanju se pričakuje kmalu

Zanimivo je, da Hrgota s Smučarsko zvezo Slovenije pogodbe za prihodnjo sezono še ni sklenil. Obe strani sta sicer večkrat poudarili, da je želja obojestranska.

"Komunikacija mora biti odprta. Vsak ima svoje želje. Tako mi kot zveza. V naslednjih dneh bo pomembno, da najdemo skupno rešitev. Dolgo in veliko časa smo že skupaj. Prvi pogoj je, da se nas fantje niso naveličali. In upam, da se nas niso. Če se ne moreš gledati, težko hodiš v službo," je Hrgota povedal po zadnji tekmi sezone in dodal, da so v grobem že veliko stvari dorekli. "Kot sem se pogovarjal s fanti, imajo tudi oni to željo. Morali se bomo le usesti in dogovoriti."

Zveza bo tako morala čim prej najti skupen jezik s tvorcem številnih zlatih poglavij v zadnjih šestih letih. Za dobro slovenskih smučarskih skokov ...

planica robert hrgota smučarski skoki konec sezone domen prevc

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
