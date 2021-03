Hrgota pred drugo polovico SP: Fantje so lačni novih uspehov

Za Laniška se zdi, da skače res sproščeno, kolajna mu je gotovo dala dodatno potrditev. Tudi zato selektor pred selitvijo na večjo napravo ne pričakuje težav. "Daleč od tega. Nanj bo to gotovo pozitivno vplivalo. Zadnji skok, ki ga je opravil na mali skakalnici, je bil res vrhunski, s takšno popotnico pa je nato vse lažje. Sej pravim, da so bili vsi njegovi skoki v Oberstdorfu vrhunski. Na vseh treningih je bil med tri, na posamični tekmi med tri, na mešanih ekipni je bil celo najboljši ... To pomeni, da noben njegov skok tu ni bil prav slab," je v smehu dejal Hrgota.

"Seveda, lahko smo optimistični tudi zato, ker so vsi fantje na zadnji tekmi tu dobro nastopili. Od Anžeta, Domna, Petra, Žige, Ceneta ... le Bor se ni izkazal, ampak je bil takrat v drugačni formi, kot je zdaj. Pričakujem, da bom imel sladke skrbi, koga uvrstiti v ekipo in res si to želim. Upam pa, da ob tej borbi za mesto v ekipi fantje ne bodo pozabili na osnove, na katere morajo biti res pozorni," dodaja prvi mož slovenske reprezentance.

Ker je cilj, ki ga je ekipi zastavilo vodstvo reprezentance že pred sezono, izpolnjen, skakalci gotovo v drugem tednu SP nekoliko lažje dihajo. "Cilj je res že izpolnjen. Vzdušje v ekipi je te dni zelo umirjeno, za takšno smo si prizadevali pred selitvijo na veliko skakalnico, saj bo zdaj naslednje tri, štiri dni tempo kar oster. Zdi se mi, da sta nam dva dneva premora od skokov lepo prijala. Tisti fantje, ki niso nastopali, so lačni skokov, si želijo čim prej na skakalnico, tistim, ki ni uspelo na srednji skakalnici, pa tudi, da pokažejo, zakaj so tukaj. Vsega je ravno prav, za zdaj je vse 'okej'."

Čeprav so imeli skakalci rezervirano telovadnico za torkov trening, so vadbo opravili zunaj, saj imajo izjemno lepo vreme, ki bi ga bilo škoda ne izkoristiti, meni selektor. "Vse delamo zunaj, imamo sonce, 15 stopinj Celzija, čista pomlad je. V ponedeljek sta imela Bor Pavlovčič in Anže Lanišek prosto, ostali fantje so že včeraj opravili en trening, danes pa vsi skupaj. Jutri pa se selimo na skakalnico."

Za cilje pravi, da morajo biti visoki, ampak na dan tekme mora biti osredotočenost fantov drugje."Vsi vemo, koliko medalj se tukaj še deli. Na vsako tekmo gremo s ciljem po medalji, ampak to predvsem jaz. Jaz se lahko s tem obremenjujem, da se fantom ni treba. Da fantje o tem ne razmišljajo in so osredotočeni na svoje nastope. Mislim, da je zdaj ravno pravšnja klima v ekipi, da je manj nervoze. Najbolj živčna je bila tista prva serija na srednji skakalnici, ki ti lahko ali prinese ali odnese marsikaj. Lahko ti precej olajša nadaljevanje prvenstva ali pa ti ga zagreni," je še razmišljal Hrgota.

Dodal je, da sam pred tekmami nima treme, saj ve, kako dobro so fantje pripravljeni:"Vemo, koliko je bilo na kocki, pa vseeno. Pozitivno tremo moraš imeti, za kaj več pa res ni potrebe. Delamo tako kot doslej in to nam prinaša uspehe. Pristop na tekmi moraš imeti enak, ne glede na to, za kakšno tekmo gre. Pravzaprav moraš imeti v sezoni tri do štiri mesece ves čas fokus."

Glede na to, da je bilo do zdaj pet pozitivnih primerov na novi koronavirus na prizorišču SP, Hrgota pravi, da so med skakalci za zdaj vsi zdravi."Ravno včeraj (v ponedeljek, op. a.) smo imeli PCR-test in v naši ekipi so bili vsi izvidi negativni. Jutri in v petek imamo še antigenska testa, potem pa mislim, da smo vsaj za nekaj časa s tem opravili."