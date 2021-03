Hrgota prejel pomemben klic z vrha: Ostajam na čelu reprezentance

"Seveda se še vidim na čelu ekipe, če mi bo to dano, bi si želel delati tudi po tej sezoni. Ni pa to odvisno od mene. Zato je še prezgodaj govoriti o strokovni ekipi, s katero bi nadaljeval. Če bom dobil možnost, pa bom sestavil strokovno ekipo z enim samim ciljem, da bi bili naši rezultati dobri," je povedal Robert Hrgota, ki je takoj po finalu sezone za STAsporočil, da je prejel klic in potrdil, da "ostaja na čelu slovenske reprezentance". Že 42. sezona svetovnega pokala se je za Slovence sicer začela pod pričakovanji, četudi so po besedah takratnega trenerja Gorazda Bertonclja vanjo vstopili dobro pripravljeni. Zaradi predčasnega konca prejšnje, ki je bil posledica koronske pandemije, je bila natrpana z več vrhunci: s svetovnim prvenstvom v poletih v Planici, novoletno turnejo, SP v Oberstdorfu ter velikim finalom sezone pod Poncami. Kot glavna cilja zime je Bertoncelj izpostavil kolajni na obeh SP, v Planici in Oberstdorfu. Po precej povprečnem uvodu v sezono so skakalci z velikimi upi vstopili v decembrsko SP v poletih, na katerem so branili ekipno srebro iz Oberstdorfa 2018. A domače SP se je razpletlo na najslabši možen način: brez dosežkov ter s sporom v ekipi, ki je odmeval zunaj meja. Po aferi Zajc - skakalec Timi Zajc je bil zaradi kritičnega zapisa sredi tekme izključen iz reprezentance, odšel pa je tudi tedanji glavni trener - je v Bertoncljeve čevlje stopil njegov dotedanji pomočnik Hrgota.

"Decembrsko SP v poletih v Planici je bilo velika šola za nas vse. Upam, da smo se vsi nekaj naučili, da smo dobili veliko izkušnjo, kako kakšne stvari peljati, in še prej, kako se nanje pripraviti. V tistem trenutku ni bilo časa za globok premislek, stvari so tekle hitro naprej. Prevzel sem funkcijo vodje ekipe, dal sem vse od sebe, delali smo po najboljših močeh. Težko je bilo, ker so bili v ozadju ljudje, ki so prežali na naše napake. A če imaš dobro ekipo in pravi sistem zadaj, potem steče. Mislim, da imamo sedaj temelje dobro postavljene in jih lahko nadgradimo," je menil Hrgota. Nedolgo po šoku v Planici je sledila novoletna turneje. "Zelo težko je bilo. Po zamenjavi tik pred turnejo ni bilo 100 dni miru, takoj je bilo treba zagrabiti in vse pripraviti za drugi vrhunec sezone. Hvala Gorazdu Bertonclju, ki mi je stal ob strani, mi tedaj povedal, kako in kaj, da je šlo potem lažje. Še vedno so bile posledice takrat še svežih dogodkov iz Planice. Glave so bile vroče, to nas je oviralo, da bi dosegli še kaj več. Bili smo v igri za stopničke, trije skakalci bi bili lahko skupno med deseterico, na koncu smo komaj obdržali enega (Peter Prevc je bil deveti, op. STA). Spet je bila to velika šola za nas, teh je bilo med sezono res veliko." Komaj 32-letni nekdanji skakalec je hitro pogasil strasti in uspešno vodil reprezentanco v drugem delu sezone, Lanišek je med drugim na SP v Oberstdorfu osvojil bron na srednji napravi ter peto mesto na veliki skakalnici.