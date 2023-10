Hrgota: Sezono bo treba začeti udarno

Kot je dodal selektor, je bil glavni izziv v pripravah prilagajanje na drugačne zagozde in čevlje. "Veliko je sprememb, morda je bil glavni izziv privajanje na zagozde, čevlje, spremembe so tudi pri kombinezonih. Za te stvari pa si je treba vzeti čas. To so spremembe, s katerimi se je treba spoprijeti potrpežljivo, ne smemo iti z glavo skozi zid. A osnove skokov ostajajo enake, fizika se ni spremenila." Oprema je pomoč, ni pa glavni ključ do rezultata, poudarja Hrgota: "Zdaj počasi prihajamo v obdobje, ko bomo vse naštudirali. Za zdaj ni presenečenj, naš glavni cilj je zima. Novembra nas čakajo trije tedni priprav na ledeni smučini, tam pa bomo to, kar smo čez poletje testirali, do konca izpilili. Časa je še dovolj."

Vendar Robert Hrgota , ki je krmilo reprezentance A prevzel sredi turbulentnega SP v poletih v Planici leta 2020 v vlogi gasilca, nato pa skakalce popeljal do izjemnih uspehov ter kolajn na največjih tekmovanjih, ostaja povsem miren. Priprave, kot pravi, potekajo po načrtu. "Po dolgi sezoni, ki se je zavlekla v april, je fantom prišlo prav, da so se malo odmaknili, malo spočili glavo. V pripravah smo nato precej časa namenili, da se navadimo na nova pravila, tako so prve tekme fantje opravili šele ob koncu poletne sezone. To je za nas zgolj pokazatelj, kaj še moramo opraviti do zime. Imamo še dva meseca, potem pa začnemo v Kuusamu, kjer bo prava zima in vsi že komaj čakamo."

Kot je pojasnil, skakalce zadnji oktobrski teden čaka ledena smučina v Oberstdorfu in Garmischu: "Nato pridemo nazaj in bomo do uvoda trenirali v Kranju in Planici, tako da bomo imeli tri do štiri tedne ledene smučine, kjer bomo lahko testirali dokončno glede opreme in potem odpotovali na Finsko." Vendar bo letošnja zima vseeno drugačna. Za začetek bo skoraj mesec dni krajša, kot je bila lanska, uvod bo 25. novembra v Kuusamu, prvi vrhunec bo tako kot vedno novoletna turneja, glavni pa sledi konec januarja, ko je na sporedu SP v poletih na Kulmu.

Glavni cilji v sezoni so jasni. "Konec decembra in pa konec januarja sta dva vrhunca, novoletna turneja in svetovno prvenstvo. V bistvu se v enem mesecu odvijeta dva vrhunca, kar pomeni, da bo sezono treba začeti udarno. Treba bo držati čim višjo raven skokov. Lani smo videli, da lahko tri, štiri mesece zelo dobro funkcioniramo z vmesnimi padci forme, kar je razumljivo. Treba je začeti na zelo visoki ravni in to raven poskusiti držati čim dlje, vsaj do norveške turneje. Ko pa se v sezoni bliža Planica, je potem vse lažje."

Kot eno od pravil so pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) tudi spremenili število skakalcev na reprezentanco. Najboljše ekipe bodo lahko imele le pet skakalcev, šestega pa si bi lahko zagotovile prek celinskega pokala kot doslej. Vendar Slovenija pri tem ni bila uspešna, saj je po zadnjih tekmah v Lake Placidu že jasno, da dodatne, šeste kvote ne bo. Na uvodu v Kuusamu bo lahko nastopilo le pet Slovencev. "Želja je, da se skoki razširijo, da ima več držav priložnost priti zraven. Po mojem je to dobro za naš šport. Vsako leto je svetovni vrh širši. Vidi se, da te vsaka napaka lahko stane tudi 20 ali več mest. Bo kar zanimivo in pestro," je prepričan glavni trener slovenskih skakalcev.

Za zdaj nobeden od reprezentantov v pripravah ni imel večjih težav, Anže Lanišek, Timi Zajc in Peter Prevc se v ekipi ta čas najbolje znajdejo na skakalnici. "K sreči smo za zdaj brez večjih težav. Peter Prevc je po padcu lani v Planici potreboval malo več časa, da se je vrnil, da je telo pripravil na raven pred poškodbo. Za zdaj gre vse po načrtu, sploh glede fizične priprave, tudi pri opremi in samem načinu skakanja. Novembra izpilimo samo še to in bomo lahko mirno startali v zimo."