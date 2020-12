Hrgota: Zajc? Gotovo mu ni lahko, a vrata v reprezentanco so mu vedno odprta

Timi Zajc je bil med SP izključen iz reprezentance in se tudi ni udeležil tekem svetovnega pokala v Engelbergu. Povod za njegovo izključitev je bil zapis na Instagramu po prvem delu posamične tekme na SP z ostro kritiko in pozivom, naj odgovornost za slabše rezultate na SP prevzame selektor Gorazd Bertoncelj. Ta je sicer naslednji dan na lastno pobudo zapustil reprezentanco. Zajc se je nato za svoje dejanje opravičil, Smučarska zveza Slovenije pa mu je naknadno izrekla opomin pred izključitvijo. Kot je v pogovoru za STApoudaril Hrgota, sta se s skakalcem že pogovorila in ni nobenih ovir za njegovo vrnitev v reprezentanco. "Treba je ostati profesionalen in stremeti k temu, da smo vsi čim boljši kot reprezentanca. Sam ne bi rad pogreval te zgodbe, želim si, da gremo s te točke naprej v prihodnost. Dejstvo je, da je Timi vrhunski skakalec, ki lahko veliko pripomore ekipi," je svoje videnje pojasnil Hrgota, ki pa Zajca ni umestil med šesterico za novoletno turnejo, ker so, kot pravi, drugi fantje ta čas v boljši formi.