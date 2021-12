Hrgota v ekipo za novoletno turnejo imenoval še Jelarja

Selektor Robert Hrgota je v ekipo poleg nekdanjega šampiona turneje Petra Prevca, ki je bil lani skupno osmi, imenoval še najboljše to zimo Anžeta Laniška, Ceneta Prevca, Timija Zajca in Lovra Kosa. Kot šestega člana ekipe, ki se bo v ponedeljek odpravila v Nemčijo, pa je izbral povratnika po preboleli koronski bolezni, Žiga Jelarja. Lani eden boljših slovenskih skakalcev je v pripravah na zimo konec oktobra zbolel za covidom-19 in s precejšnjimi težavami ter posledicami okužbo prebolel.

V začetku decembra se je, kot je Jelar zapisal na Instagramu, po dolgih 43 dneh vrnil na skakalnico, na sredinem državnem prvenstvu pa je prvič tekmoval in se z ekipo kranjskega Triglava veselil naslova prvaka, posamično pa je zasedel sedmo mesto.

Cilji slovenske vrste za prvi vrhunec sezone so bili začrtani že pred olimpijsko zimo. Hrgota si želi enega skakalca med šest ali dva med deset oziroma tri med 15.