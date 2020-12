Hrgota zadovoljen z uvodom v turnejo: Manjkala je le pika na i

Prvo tekmo 69. turneje je dobil domačin Karl Geiger, glavna favorita in najboljša v svetovnem pokalu, nosilec rumene majice, Norvežan Halvor Egner Granerud,in Nemec Markus Eisenbichler, pasta končala na četrtem oziroma petem mestu. Po uspešnem finalnem skoku je bil blizu vrhunske uvrstitve tudi najboljši Slovenec Anže Lanišek, a je ključne točke izgubil po slabšem doskoku. Ne glede na to je bil deveti, Žiga Jelar pa deseti.

Domen Prevcje v uvodni tekmi končal na 12. mestu, Peter Prevcje bil 17., Cene Prevc pa 19. Brez točk je ostal Bor Pavlovčič s 33. mestom.

"Za nami je uspešen dan. Morda je manjkala pika na i, ta vožnja v izteku je Anžetu odnesla vrhunsko uvrstitev, a tudi deveto mesto je zelo, zelo soliden, dober rezultat," je o svojem prvem adutu dejal Hrgota. "Odličen je bil tudi Žiga. Po težavah v kvalifikacijah je bil danes deseti, Domen 12. Skratka, pet fantov smo imeli med prvimi 19. Zdi se mi, da so pokazali zelo, zelo solidne skoke. Morda je imel v prvi seriji kdo še malo težav, morda si je naložil dodatno breme, a na koncu mislim, da smo z izkupičkom lahko zadovoljni," je dodal glavni trener.