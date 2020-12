Robert Hrgota: Čevlji so veliki, a tega izziva se ne bojim

Danes je prvič spregovoril o svoji novi funkciji, ki jo je sicer že opravljal v soboto in nedeljo na svetovnem prvenstvu v Planici: "Glede na vso situacijo, ki se je dogajala, je bilo malce težje z veseljem prevzeti to funkcijo. Potem, ko se je vse skupaj malo umirilo, ko so se glave malo ohladile, pa sem to vlogo sprejel z velikim ponosom. Bo kar zahtevna, čevlji so veliki, a mislim, da s pozitivno energijo in z zagonom, kot ga imamo in smo ga imeli, se ne bojim tega izziva," je sprva dejal Velenjčan živeč v Kranju, nato pa je dodal še nekaj misli o tem, kako so fantje na današnjem sestanku sprejeli njegovo novo vlogo: "Fantje so mi izkazali podporo. Rekli so, da mi bodo sledili, zato se po tem sestanku počutim bolj pomirjenega, zadovoljenega in se še bolj veselim dela z njimi."

"Če bi razmišljal o rezultatskih ciljih, bi izgubil rdečo nit vsega. Že tako je v ekipi prisoten pritisk in napeto ozračje, ne bi ga še večal. Osredotočiti se moramo na skoke, da bodo ti na visoki ravni. Moja prva in največja želja pa je, da bodo fantje zdravi, da bodo lahko pokazali vse, kar znajo. Nikjer se ni omenilo, da je imel Anže Lanišek na svetovnem prvenstvu težave s hrbtom, v ponedeljek se je stanje še poslabšalo in take težave moramo sanirati. Videlo se je pri Stefanu Kraftu, kako nadležno je lahko to,"meni Hrgota.

Mladi, 32-letni trener, ki je le štiri leta starejši od Petra Prevca, se ne boji, da pri fantih, s katerimi je že opravil individualne pogovore, ne bi mogel vzpostaviti avtoritete. "Avtoriteto se vzpostavi z dejanji, ne sme se jo vsiljevati. Mislim, da bom z delom, zagonom in karizmo pridobil spoštovanje in fantom postal neke vrste vzor. Fantje so mladi, Peter je najstarejši, a mislim, da jih lahko vodim, da avtoriteta ne bo problem," je na novinarski konferenci dejal Štajerec, ki je bil član smučarskega kluba Velenje, po končani karieri, od leta 2014 do 2018, pa je delal kot trener v kranjskem Triglavu.

V zadnjem času so padli nekateri očitki, da je v slovenskih smučarskih skokih prisotna centralizacija, da so Štajerci zapostavljeni. "Sam nisem takega mnenja, sam nisem doživel nikakršnih neugodnosti, ker Sem Štajerec. Menim, da se mora vsak pogledati v ogledalo, najlažje je kazati s prstom. Sam pri sebi mora razčistiti in se šele potem pritoževati. Nisem pa tisti, ki bi o tem lahko na široko razlagal," centralizacije ne vidi Hrgota, ki tudi ne razmišlja, koliko časa bo potreboval za prilagoditev na novo mesto.

"Vem, da 100 dni, kot dajejo čas za prilagoditev vladi, ne bom imel. Tekmovanja se vrstijo eno za drugim, hitro bo na vrsti svetovno prvenstvo in tudi zaključek v Planici. Te dni sem poslušal veliko nasvetov, uvidel sem, da imamo veliko strokovnjakov, zdaj bom moral izluščiti, kateri so bili pravi. Od Bertonclja, s katerim bom ostal v stiku, sem se veliko naučil, upam, da se je tudi on od mene kaj. Povsod, kjer sem do zdaj deloval, sem si hitro pridobil zaupanje, verjamem, da bo tako tudi tukaj. Če bi dvomil v to, da sem sposoben, bi rekel hvala lepa in ne bi sprejel tega dela,"je Hrgota prepričan, da ima sposobnosti za vodenje reprezentance.