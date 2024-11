Hrgota: Spremembe v opremi ne smejo igrati glavne vloge

"Komaj čakamo na začetek sezone. Ne glede na naporno, dolgo in vroče poletje je za nami zelo uspešno pripravljano obdobje. Nasmejani obrazi reprezentantov povedo dovolj, med pripravami pa smo opravili vse, kar smo si zadali," je našemu novinarju Maticu Flajšmanu uvodoma zaupal Hrgota in se v nadaljevanju pogovora dotaknil sestave moške reprezentance za uvodne tekme svetovnega pokala v olimpijskem Lillehammerju.

Robert Hrgota je na druženju s predstavniki sedme sile deloval zadovoljno in predvsem umirjeno. Nekako atipično za obdobje pred skorajšnjim začetkom nove zimske sezone, a glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev verjame v kakovostno delo, ki je bilo opravljeno na poletnih pripravah.

"Na uvodnih tekmah sezone bo nastopilo pet reprezentantov: Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel. Če pogledamo začetek lanske sezone 2023/24, smo prve stopničke dosegli šele januarja 2024, ko se je nanje povzpel Anže Lanišek. No, od tu naprej smo imeli zelo uspešno sezono. V novem tekmovalnem obdobju 2024/25 pa si želimo boljšega starta," je kratko in jasno sporočil trener, ki že štiri leta zelo uspešno vodi najboljše slovenske smučarske skakalce.

"Prva tekma v sezoni je vselej nekaj posebnega. Vanjo je treba vstopiti s čisto glavo in ne prepotentno. Zavedamo se, da je konkurenca iz sezone v sezono močnejša, spremembe se odvijajo praktično na dnevni ravni, tako glede opreme kot same tehnike. In če tu zaspite, se hitro znajdete v zaostanku," je prepričan Hrgota, ki ga spremembe pravilnika o opremi ne ganejo preveč.

"Spremembe pravilnika o opremi so v zadnjih letih postale stalnica, zato ni bilo nekih velikih pretresov. Pred vsako sezono se pojavijo določene nove stvari, ki pa niso tako kritične, da jih človek ne bi mogel obvladati. Lepo je imeti konkurenčno opremo, a na koncu odločajo skakalci. Že prve tekme v svetovnem pokalu bodo pokazale, kako smo začrtali stvari glede opreme. V najpomembnejšem delu sezone pa bo treba paziti na vsako malenkost," je še pristavil odlični slovenski strokovnjak.