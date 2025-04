'Vse se je poklopilo, samo uživali smo lahko'

Nedeljsko dopoldne se je v Planici za Slovence zaključilo na sanjski način. Z zmago Anžeta Laniška in drugim mestom ter svetovnim rekordom Domna Prevca. Na račun tega je od ponosa in zadovoljstva prekipeval trener Robert Hrgota.

OGLAS

"To so trenutki, za katere delaš. Zelo sem ponosen, da sem lahko del te zgodbe. Še enkrat hvala fantom," je bil po tekmi odlično razpoložen trener Robert Hrgota. Domen Prevc je za meter izboljšal dosedanji rekord Avstrijca Stefana Krafta iz leta 2017. "Vsi na vrhu smo bili naelektreni, ker nismo mogli dojeti, da se je to res zgodilo. Potem pa je bilo treba ostati zbran, ker je bil na vrsti še Anže (Lanišek), sledila je še njegova zmaga in res sanjski zaključek," je dejal slovenski trener.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





























Nedeljska tekma v Planici icon-picture-layer-2 1 / 16

Zdravljico smo najprej slišali v čast zmagovalcu nedeljske tekme Anžetu Lanišku, nato pa še za Domna Prevca, ki je dvignil mali kristalni globus za najboljšega letalca zime.

Takoj po doskoku Domna Prevca je med slovensko ekipo na sodniškem stolpu izbruhnil val veselja, čeprav še niso povsem točno vedeli, kako daleč je šlo. "Sprva se ni dobro videlo, ko pa smo zagledali sodniške ocene, smo vedeli, da je to to. Domen se pri vseh dolgih skokih prime za kolena, to je letos že velikokrat povadil," je po maratonski podelitvi nagrad najboljšim rekorden skok podoživel Hrgota.

Svetovni rekord Prevca se je napovedoval, a le malokdo je pričakoval, da mu bo to dejansko tudi res uspelo. "Veter se je pri zadnjih 10 tekmovalcih obračal na pravih delih. Vedeli smo, da če bo naredil dober skok, da lahko skoči blizu 250 metrov, ampak nismo si upali napovedati svetovnega rekorda. Ko je zapustil odskočni pomol, ko je popravil tisto napako iz prve serije, sem se samo prijel za glavo in čakal, kaj to pomeni," je nadaljeval Hrgota.

Domen Prevc je potrdil, da je v tem trenutku najboljši letalec na svetu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Vreme, veter. Vse se je poklopilo' Eden najboljših letalcev v zgodovini Robert Kranjec je pred dnevi dejal, da lahko svetovni rekord podre vsaj deset različnih letalcev. Hrgota se delno strinja z njegovimi besedami, izpostavil pa je, da so se morali za rekord poklopiti številni dejavniki. "Še so fantje, ki so sposobni. Od Domna so vsi pričakovali svetovni rekord. Da se je to res zgodilo, je nekaj, kar lahko samo podpišeš. Vreme, veter, pogoji. Vse se je poklopilo in samo uživali smo lahko." Glavni trener slovenske izbrane vrste je pohvalil tudi delo žirije, ki je kljub izjemno dolgim poletom pred njim Domnu dovolila skočiti z 12. zaletnega mesta: "Vedelo se je, da zna iti daleč. Upal sem, da bo žirija dovolila. In je. Že na četrtkovem sestanku smo govorili, da bo žirija skušala 'ujeti' ta 12. nalet. Zelo dobro jim je uspelo."

Domen Prevc je osvojil mali kristalni globus v poletih, Anže Lanišek je v skupnem seštevku zaključil na visokem četrtem mestu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zaradi slabše sobote svetovni rekord še toliko slajši Dobro razpoloženi Hrgota je v pogovoru s predstavniki medijev po koncu še ene izjemne sezone izpostavil, da je "le" tretje mesto na sobotni ekipni tekmi že dodatno podžgalo slovenske skakalce. Čeprav ti v soboto niso bili pretirano razočarani, so želeli sebi in navijačem dokazati, da so sposobni še več. In to jim je še kako uspelo. Ob dvojni zmagi je bil Timi Zajc 11., Lovro Kos pa 18. "Vsak je želel pokazati, da je bila sobota le slab dan, kar je v športu povsem normalno. Zaradi tega je svetovni rekord še toliko slajši," se je smejalo Hrgoti, ki ni skrival ponosa nad svojimi varovanci.

Slovenska reprezentanca se je s svetovnega prvenstva vrnila s štirimi zlatimi medaljami. Za dve je poskrbela Nika Prevc, eno je osvojil Domen, eno pa moška ekipa. FOTO: Damjan Žibert icon-expand