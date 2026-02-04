Hrobat in Čater na prvem olimpijskem treningu smučala z zavoro

Ryan Cochran Siegle je bil najhitrejši predvsem v zadnjih dveh odsekih proge Stelvio. Drugi čas je dosegel domačin Giovanni Franzoni, ki je zaostal 16 stotink. Tretji je bil Švicar Marco Odermatt, vodilni smučar zime in vodilni smukač, ki je zaostal za 40 stotink sekunde.

Bržčas na treningu ni smučal na polno, to bo prihranil za soboto, ko se bo potegoval za prvo olimpijsko smukaško zlato. 28-letnik je pred štirimi leti na Kitajskem osvojil prvo zlato odličje, ko je zmagal na olimpijskem veleslalomu pred srebrnim Slovencem Žanom Kranjcem.