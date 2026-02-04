Naslovnica
Zimski športi

Hrobat in Čater na prvem olimpijskem treningu smučala z zavoro

Bormio, 04. 02. 2026 13.31

STA
Miha Hrobat

Alpski smučarji so dva dneva pred uradnim začetkom zimskih olimpijskih iger že preizkusili zahteven teren, na katerem se bodo v soboto merili za prvi komplet medalj, in sicer v smuku. Američan Ryan Cochran Siegle je bil v Bormiu najhitrejši na prvem treningu smuka, Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater sta bila v ozadju.

Ryan Cochran Siegle je bil najhitrejši predvsem v zadnjih dveh odsekih proge Stelvio. Drugi čas je dosegel domačin Giovanni Franzoni, ki je zaostal 16 stotink. Tretji je bil Švicar Marco Odermatt, vodilni smučar zime in vodilni smukač, ki je zaostal za 40 stotink sekunde.

Bržčas na treningu ni smučal na polno, to bo prihranil za soboto, ko se bo potegoval za prvo olimpijsko smukaško zlato. 28-letnik je pred štirimi leti na Kitajskem osvojil prvo zlato odličje, ko je zmagal na olimpijskem veleslalomu pred srebrnim Slovencem Žanom Kranjcem.

Progo sta preizkusila tudi oba Slovenca. Miha Hrobat (+2,68) je dosegel 26. čas, Martin Čater pa je zaostal še stotinko več in bil 27.

V četrtek in petek bosta na sporedu še dva treninga, v soboto pa bo na sporedu že olimpijski smuk. Hrobat in Čater bosta nastopila tudi v superveleslalomu. Slovenija v moški kombinaciji ne bo imela svoje ekipe. V Bormiu je zadnje dni snežilo. Na progo je zapadlo približno 20 do 30 cm novega snega, ki so ga organizatorji, ki načrtujejo izvedbo vseh treh uradnih treningov, skušali sproti odstraniti.

Alpske smučarke pa so v Cortini d'Ampezzo, kjer bo v četrtek na sporedu prvi uradni preizkus olimpijske proge Tofana. Slovenska adutinja Ilka Štuhec bo tekmovala v obeh hitrih disciplinah in v smukaškem delu ekipne kombinacije s slalomistko Ano Bucik Jogan.

V aferi ukradena oprema: tatovi navezali stik z norveškimi skakalci

Komentator aligator
04. 02. 2026 14.31
Pa vesta da je tu boj za zmago ne za točko,dve.
Bozjidar
04. 02. 2026 14.01
Saj zmeraj vozita z zavoro😜
