Hrobat in Čater z izidoma sezone, Odermatt potrdil smukaški in veliki globus

Prvič v 12 mesecih sta Slovenca znova v prvi deseterici na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. Hrobat je končal na sedmem mestu (+1,02), Čater tik za Kranjčanom kot osmi (+1,11). Z najboljšima izidoma sezone sta oba krepko popravila tudi uvrstitev v razvrstitvi. Hrobat je v posebnem smukaškem seštevku 20. s 106 točkami, Čater pa 25. s 70 točkami.

Končno so zadovoljni tudi v zaradi poškodb zdesetkanem slovenskem taboru. Tako Miha Hrobat kot Martin Čater sta v Courchevelu prikazala najboljša nastopa v celotni sezoni. Z odličnima vožnjama sta si zagotovila še en smukaški nastop. Oba bosta lahko nastopila na tekmi 25 najboljših smukačev na finalu sezone v tej disciplini 21. marca v Kvitfjellu.

Najprej se je s številko 19 na progo pognal Hrobat, ki je bil izjemno konkurenčen v zadnjih dveh odsekih, nato pa je s številko 29 na progo šel še Čater, ki je imel v drugem odseku celo tretji najhitrejši čas. Hrobat je na svetovnem prvenstvu pred tremi leti v Courchevelu v smuku končal kot osmi.

Vincent Kriechmayr je na tekmi v francoskih Alpah z zmago prekinil triletno avstrijsko sušo in Avstrijo po 15. marcu 2023 znova popeljal med zmagovalce moških smukov v svetovnem pokalu.

Štiriintridesetletnik iz Zgornje Avstrije je pred Courchevelom pred tremi leti v disciplini zmagal na finalni tekmi sezone v Andori. Zdaj pa je slavil na predzadnji tekmi v kraljevski disciplini alpskega smučanja in vpisal jubilejno 20. zmago v svetovnem pokalu ter deseto na smukih.

Avstrijska ekipa je v tej disciplini nastopila na 23 smukih brez zmage. Kriechmayr je že slavil zmago na progi Eclipse na finalu svetovnega pokala leta 2022, leto kasneje pa je na svetovnem prvenstvu leta 2023 na isti progi končal šele na enajstem mestu kot branilec naslova.

Kot je bilo pričakovati, si je Marco Odermatt mali kristalni globus zagotovil že pred finalom sezone v Kvitfjellu na Norveškem. Kriechmayr je končal devet stotink sekunde pred Italijanom Giovannijem Franzonijem in 31 stotink pred Odermattom.

Olimpijski prvak Franjo von Allmen je odstopil in zapravil prav vse možnosti, da bi v seštevku svetovnega pokala v smuku prehitel rojaka. Odermatt je že pred svojim nastopom vedel, da si je poleg velikega globusa za svetovni pokal že tretje leto zapovrstjo zagotovil mali globus v seštevku smuka. Njegova prednost pred von Allmenom znaša nedosegljiv 235 točk.

Osemindvajsetletnik si je zagotovil neulovljivo prednost na preostalih šestih tekmah sezone. V Courchevelu bosta v soboto in nedeljo na sporedu superveleslaloma. Nato sledijo finalne tekme sezone, Odermatt pa ne bo nastopil le na slalomski. Najbolj prepričljivi smučar je še vedno favorit za naslov v superveleslalomu in veleslalomu.

Odermatt ima 632 točk prednosti pred Lucasom Pinheirom Braathenom. Švicar je sicer imel veliki globus že v lasti, saj mu Brazilec lahko točke odščipne le v veleslalomu in slalomu.