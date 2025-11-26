Hrobat in Kranjec pripravljena za Copper Mountain

Slovenska reprezentanca za hitre discipline in tudi najboljši slovenski veleslalomist so že nekaj časa v Copper Mountainu, kjer pa letos razmere za trening niso idealne. Najboljši Slovenec lani na tekmah v hitrih disciplinah v ZDA je bil Miha Hrobat, ki se je pred enim letom na smuku v Beaver Creeku s tretjim mestom prvič prebil na stopničke v svetovnem pokalu.
"V Ameriki smo naredili nekaj treningov, a ker snega praktično ni, smo le en dan lahko trenirali na progi, kjer bo tekma. Vse druge dni smo bili lahko le v zgornjem delu, kjer je vse bolj ravninsko in so bile to le 30-sekundne vožnje," je sporočil Hrobat.
Ker za trening hitrih disciplin razmere niso bile optimalne, so bolj trenirali veleslalom. "Letos je zaradi tega še večja neznanka, kdo je hiter in kdo je dobro pripravljen, saj treningov tukaj v ZDA praktično ni bilo. A za vse je enako in jaz komaj čakam, da začnemo dirkati, da se vidi, kaj smo naredili dobrega in kaj lahko še pripravimo. Mislim, da sem dobro pripravljen in startam na 100 odstotkov."
Slovenci imajo za smuk na voljo štiri kvote, za superveleslalom pa tri mesta. V internih kvalifikacijah si je mesto na tekmi priboril Rok Ažnoh, ki je premagal veterana Martina Čatra: "Zadnji teden sem se na treningu počutil zelo dobro. Ameriški sneg mi ustreza, prav tako teren. Nimam se česa bati."
Velika pričakovanja v sezoni ima Nejc Naraločnik, ki mu je letos uspel preboj v trideseterico, v smuku je bil trikrat med dobitniki točk, na svetovnem prvenstvu pa je superveleslalom končal na 14. mestu: "Počutje je sproščeno, super se počutimo. Trenirali smo dobro. Imeli smo srečo, da smo lahko opravili dva treninga na tekmovalni progi. Dobili smo še dodatne občutke in izkušnjo glede same proge. Pričakujem sproščen napad iz ozadja."
Žan Kranjec je tekmovalno že prebil led, premierni veleslalom v Söldnu je končal na devetem mestu. Lani je na veleslalomu v Beaver Creeku s tretjim mestom prišel do edinih stopničk v minuli zimi.
"V petek nas čaka prva tekma na novem prizorišču. Veselim se je, saj smo v preteklosti tu že veliko trenirali. Teren je lep. Ni preveč zahteven, ni prelahek. Obeta se super tekma," je dejal Kranjec, ki mu letos pri videoanalizi voženj pomaga demonstrator Sandi Murovec, ki je sodeloval tudi z najuspešnejšo slovensko smučarko Tino Maze.
Medtem ko je slovenska moška ekipa v ZDA kar številna, pa bosta žensko ekipo na tekmah v ZDA in Kanadi po poškodbah Andreje Slokar in Neje Dvornik, ki sta že končali olimpijsko sezono, zastopali le dve smučarki. Ana Bucik Jogan bo edina Slovenka na veleslalomu v Copper Mountainu in dveh veleslalomih v Tremblantu v Kanadi. Na ženskem slalomu v Copper Mountainu se ji bo pridružila Lila Lapanja.
