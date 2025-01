Sijajni Hrobat Sloveniji privozil prve smukaške stopničke v Wengnu

"Na štartu sem si rekel 2:25 bo dober čas in v cilj sem prišel s časom 2:23, kar je odlično. Žal sta me prehitela dva boljša Švicarja, verjetno bom še 'švical'. Ali bo to tretje mesto ali ne, ne vem, ampak sem zadovoljen, dobra vožnja in dober dan," je v cilju preizkušnje v svetovnem pokalu za nacionalno televizijo povedal Miha Hrobat.

Na progo se je podal kot prvi in jo kljub številnim pastem odpeljal brez napak, zaradi česar je bilo hitro jasno, da se mu obeta vrhunska uvrstitev. Od smučarjev, ki so startali v prvi deseterici, se mu je najbolj približal Dominik Paris, ki je v cilju zaostal za 12 stotink. Italijan je bil na sredini proge celo hitrejši, a je prednost zapravil v zadnji kombinaciji zavojev tik pred ciljem. Kanadčan Cameron Alexander je zaostal za zgolj dve stotinki več, kar je napovedovalo dramatičen razplet smukaškega spektakla pred 40 tisoč navijači.

Tekma je bila zaradi padca Vincenta Kriechmayra s številko osem za približno 20 minut prekinjena. Nato je domače navijače z vratolomno vožnjo najprej navdušil Franjo von Allmen, ki je bil v petek najboljši na superveleslalomu. A na stolu vodilnega se ni obdržal dolgo, ekspresno ga je prehitel Marco Odermatt, ki je upravičil vlogo prvega favorita. V cilj je pripeljal s 37 stotinkami prednosti.