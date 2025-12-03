Hrobat na treningu na robu deseterice, vsi drugi Slovenci v ozadju

Najhitrejši čas (1:35,50) je postavil Marco Odermatt, ki je na ikonični progi Ptic roparic (Birds af Prey) dolgi 2330 metrov domnevno zgrešil vratca. Kanadčan Brodie Seger je bil drugi z zaostankom štirih desetink sekunde, Francoz Matthieu Bailet, ki je bil počasnejši zgolj stotinko, je postavil tretji čas.
Če bi šlo za tekmo, bi od štirih Slovencev le Miha Hrobat osvojil točke. Rok Ažnoh je bil 39. (+2,31), Nejc Naraločnik 50. (+2,77), Martin Čater 65. (+3,84). Beaver Creek bo gostil prvo tekmovalno preizkušnjo olimpijske sezone v kraljevski disciplini alpskega smučanja. Organizatorji imajo precej težav z vremenom. Ker se je na že tako skrajšani progi zadrževala vztrajna megla, ni mogel vzleteti helikopter. Kljub temu so izpeljali trening.
Med tistimi, ki se niso strinjali z odločitvijo tekmovalne žirije, je bil avstrijski as Vincent Kriechmayr. "Razumem, da si pri mednarodni zvezi absolutno želijo nadaljevati, vendar se mi zdi nenavadno, ker obstaja predpis, ki določa, da mora biti med treningom smuka na voljo helikopter. V tem primeru so preprosto sklenili: 'Ne bomo imeli helikopterja. Upam, da se ne bo nič zgodilo in da nihče ne bo padel in se udaril v glavo'," je Kriechmayr dejal za avstrijsko radiotelevizijo ÖRF.
Po treh urah in pol se je trening končal brez večjih nesreč. Glede na vremensko napoved je še vedno negotovo, ali bodo smuk izpeljali v petek ali pa bo prestavljen na četrtek. Že zdaj pa je jasno, da bo smuk približno deset sekund krajši.
Tekmovalci so trening začeli kmalu za Golden Eaglom (zlatim orlom) v bližini Harrierjevega skoka. Večina se je nato sprehodila od nove ciljne črte do dejanskega ciljnega območja, ker je bilo na progi nekaj grušča. "Tega nočem storiti svojemu serviserju in mu naložiti, da gladi praske na smučeh," je dejal Kriechmayr.
V Beaver Creeku sta na sporedu v soboto še superveleslalom, v nedeljo pa veleslalom, na katerem bo tretje mesto z lanske tekme branil Žan Kranjec. V Mont Tremblantu v Kanadi bosta v soboto in nedeljo dva ženska veleslaloma. Edina Slovenka na startu bo Ana Bucik Jogan.
