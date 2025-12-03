Hrobat na treningu na robu deseterice, vsi drugi Slovenci v ozadju

Alpski smučarji so opravili uradni preizkus proge pred prvim smukom sezone 2025/26 svetovnega pokala v Beaver Creeku. Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat, ki je lani na smuku na tem prizorišču s tretjim mestom osvojil prve stopničke v konkurenci svetovnega pokala. Kranjčan je zaostal 1,31 sekunde za deseti čas treninga.

Miha Hrobat FOTO: AP icon-expand

Najhitrejši čas (1:35,50) je postavil Marco Odermatt, ki je na ikonični progi Ptic roparic (Birds af Prey) dolgi 2330 metrov domnevno zgrešil vratca. Kanadčan Brodie Seger je bil drugi z zaostankom štirih desetink sekunde, Francoz Matthieu Bailet, ki je bil počasnejši zgolj stotinko, je postavil tretji čas. Če bi šlo za tekmo, bi od štirih Slovencev le Miha Hrobat osvojil točke. Rok Ažnoh je bil 39. (+2,31), Nejc Naraločnik 50. (+2,77), Martin Čater 65. (+3,84). Beaver Creek bo gostil prvo tekmovalno preizkušnjo olimpijske sezone v kraljevski disciplini alpskega smučanja. Organizatorji imajo precej težav z vremenom. Ker se je na že tako skrajšani progi zadrževala vztrajna megla, ni mogel vzleteti helikopter. Kljub temu so izpeljali trening.

Med tistimi, ki se niso strinjali z odločitvijo tekmovalne žirije, je bil avstrijski as Vincent Kriechmayr. "Razumem, da si pri mednarodni zvezi absolutno želijo nadaljevati, vendar se mi zdi nenavadno, ker obstaja predpis, ki določa, da mora biti med treningom smuka na voljo helikopter. V tem primeru so preprosto sklenili: 'Ne bomo imeli helikopterja. Upam, da se ne bo nič zgodilo in da nihče ne bo padel in se udaril v glavo'," je Kriechmayr dejal za avstrijsko radiotelevizijo ÖRF. Po treh urah in pol se je trening končal brez večjih nesreč. Glede na vremensko napoved je še vedno negotovo, ali bodo smuk izpeljali v petek ali pa bo prestavljen na četrtek. Že zdaj pa je jasno, da bo smuk približno deset sekund krajši.