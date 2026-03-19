Zimski športi

Hrobat najhitrejši na treningu za zadnji smuk sezone

Kvitfjell, 19. 03. 2026 14.07 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Miha Hrobat

Slovenski alpski smučar Miha Hrobat je bil najhitrejši na današnjem treningu smuka za zadnjo dirko sezone v Kvitfjellu. Z 18. izidom in 1,18 sekunde zaostanka je njegov dosežek dopolnil drugi Slovenec na sklepnem smuku Martin Čater.

Za Miho Hrobatom sta trening končala Kanadčan Alexander Cameron in Italijan Florian Schieder z zaostankom 14 oziroma 28 stotink sekunde. V ženski konkurenci je bila najhitrejša olimpijska prvakinja Breezy Johnson iz ZDA, 32 stotink je zaostala Norvežanka Kaisa Vickhoff Lie, 44 pa Švicarka Corinne Sutter. Ilka Štuhec je z zaostankom 1,55 sekunde zasedla 11. mesto.

alpsko smučanje miha hrobat smuk

Enajst golov: golijada v Lenovo centru Carolini

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
murate
19. 03. 2026 14.39
Kdaj se bodo v slovensko smučanje vrnili časi ko ne bomo brali o treningih ampak tekmah...
Odgovori
0 0
n0rc
19. 03. 2026 14.50
Nkol več
Odgovori
0 0
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
zadovoljna
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
vizita
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
moskisvet
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
Top ideje, ki spremenijo vsak prostor v ultimativni 'moški brlog'
dominvrt
Pinijev sprevodni prelec: že je aktiven, zato pazite na kužke
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
okusno
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
voyo
Spor v družini Beckham
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Parazit
