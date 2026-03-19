Za Miho Hrobatom sta trening končala Kanadčan Alexander Cameron in Italijan Florian Schieder z zaostankom 14 oziroma 28 stotink sekunde. V ženski konkurenci je bila najhitrejša olimpijska prvakinja Breezy Johnson iz ZDA, 32 stotink je zaostala Norvežanka Kaisa Vickhoff Lie, 44 pa Švicarka Corinne Sutter. Ilka Štuhec je z zaostankom 1,55 sekunde zasedla 11. mesto.
Zimski športi
Hrobat najhitrejši na treningu za zadnji smuk sezone
Slovenski alpski smučar Miha Hrobat je bil najhitrejši na današnjem treningu smuka za zadnjo dirko sezone v Kvitfjellu. Z 18. izidom in 1,18 sekunde zaostanka je njegov dosežek dopolnil drugi Slovenec na sklepnem smuku Martin Čater.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.