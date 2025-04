Hrobat, Naraločnik in Ažnoh že opravili s testiranji za naslednjo sezono

Slovenski alpski smučarji v hitrih disciplinah so že opravili uvodni test smučarske opreme pred novo sezono svetovnega pokala 2025/2026. Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh so opremo preizkušali na domačem terenu na Krvavcu.

OGLAS

Miha Hrobat v Crans Montani FOTO: Profimedia icon-expand

Trije slovenski tekmovalci v hitrih disciplinah, za katerimi je zelo uspešna sezona po končanem tekmovalnem letu, še niso odšli na zaslužen počitek, ampak so na smučišču Krvavec opravili prvi test nove tekmovalne opreme za sezono 2025/2026. Na testu so bili prisotni Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh, ki uporabljajo opremo opremljevalca Atomic. Skupaj so imeli na voljo deset tekmovalnih smuči in vsak po ene za ogrevanje, je pred preizkusom na krvavških belih strminah v izjavi za SZS izpostavil serviser v slovenski reprezentanci Boštjan Delalut. "Skupaj sem za tokratni test pripravil 13 parov smuči. Za uvodno pripravo novega para smuči potrebuješ približno tri ure, da jih ustrezno namažeš in pripraviš na prvo uporabo. Čez poletje bomo pripravili vse pare smuči, ki jih bodo tekmovalci potrebovali za prve priprave v Čilu."

Nejc Naraločnik FOTO: AP icon-expand

Za omenjeno trojico je tokratni test opreme več kot dobrodošel, še bolj pozitivno pa je, da so ga lahko opravili na domačem smučišču. "Zelo pomembno je, da opremljevalec pripravi nove modele in da se jih čim prej testira, da se ve, kaj bomo lahko uporabljali med sezono. Sicer potrebujemo nekaj časa, da smuči postanejo hitre. Nekaj novosti je, na primer nova konstrukcija, in bomo videli, če bo delovala. Na testih smo osredotočeni na več stvari. Pogledamo dosežen čas, še bolj merodajen pa je občutek, ki ga dobiš, kaj ti smuča da med zavoji in kaj si lahko privoščiš. Test doma je nekaj povsem drugega. Vso sezono me ni doma, tako da zdaj pa lahko zjutraj vstanem in v pol ure sem na vrhu Krvavca. Po treningu se vrnem nazaj k družini in smo spet skupaj z otroki, kar nismo bili med sezono," je bil v izjavi za krovno smučarsko zvezo izčrpen Hrobat.