Hrobat: Ne skačem od veselja, a vsak rezultat top 15 je dober

Ljubljana, 28. 11. 2025 08.21

Miha Hrobat je s 13. mestom na uvodni tekmi sezone dokazal, da je odlično pripravljen tudi za olimpijsko sezono. Prvo tekmo v hitrih disciplinah, v Copper Mountainu je bil na sporedu superveleslalom, je dobil Švicar Marco Odermatt. Z elitno konkurenco sta se merila tudi Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik, ki sta bila na razmeroma kratki progi prepočasna za uvrstitev med najboljših 30 in dobitnike točk. Ažnoh je osvojil 40. mesto, Naraločnik pa pet mest za njim.

Miha Hrobat
Miha Hrobat FOTO: AP

S superveleslalomom v Copper Mounatainu se je začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah. Na sorazmerno kratki progi so bile razlike med najboljšimi razumljivo zelo majhne in tekmovalec je za vrhunsko uvrstitev potreboval tudi nekaj sreče. Miha Hrobat je s številko 26 potrdil, da še vedno spada med najboljše smučarje na svetu v hitrih disciplinah. 

Kljub nekoliko višji številki je dokazal, da je letos odlično pripravljen in se bo na vsaki tekmi boril za najvišja mesta. Tudi tokrat je za najhitrejšim zaostal manj kot sekundo, zaostanek + 0,91 pa je zadoščal za zelo dobro 13. mesto. V izjemni konkurenci sta se dobro borila tudi Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik, a sta bila na žalost malce prekratka za dobitnike točk. Ažnoh je sicer zaostal zgolj + 1,77, a je v izjemni konkurenci to zadostovalo zgolj za 40. mesto. Naraločnik je končal še pet mest za njim (+ 2,05).

Nejc Naraločnik
Nejc Naraločnik FOTO: AP

Najhitrejši je bil znova Švicar Marco Odermatt, ki je za vsega osem stotink prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayrja. Tretji je bil še en severni sosed Raphael Haaser, ki je zaostal še petnajst stotink več. Na tekmi velja omeniti tudi povratek na tekme najvišjega ranga Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki je zaostal + 1,25 in zasedel 24. mesto. V cilju ga je spremljala tudi zaročenka Mikaela Shiffrin, ki bo na istem prizorišču v veleslalomu in slalomu tekmovala v soboto in nedeljo. 

Miha Hrobat
Miha Hrobat FOTO: Profimedia

Moške čaka veleslalom z Žanom Kranjcem. "Soliden start v sezono. Imel sem malce smole z vidljivostjo, ki je bila ob mojih startnih številkah zares slaba. Izvlekel sem kar veliko. Ne skačem od veselja, a vsak rezultat top 15 je dober. Sem zadovoljen. Sedaj sledi kakšen dan počitka in treninga. Nato se selimo v Beaver Creek. Nove tekme prihajajo, led pa je sedaj prebit in sem zadovoljen po današnjem dnevu," je po uvodni tekmi za uradno spletno stran SZS dejal Hrobat.

Z leve proti desni: Martin Čater, Miha Hrobat in trener alpincev za hitre discipline Aleš Brezavšček.
Z leve proti desni: Martin Čater, Miha Hrobat in trener alpincev za hitre discipline Aleš Brezavšček. FOTO: Damjan Žibert

"Prva tekma je za nami. Začela se je nenavadno, saj ni v navadi, da začenjamo s superveleslalomom. Kot trener sem zadovoljen, saj je bila to tekma, ki je bila nekoliko odvisna tudi od vidljivosti. Nekateri so imeli smolo, drugi srečo, a je niso izkoristili, ker so naredili napako. Veliko stvari se je zgodilo. Vseeno 13. mesto je za Miha vredu. Rok Ažnoh je plačal davek za neizkušenost. Naredil je napako in nato naprej zelo dobro smučal. Z normalno vožnjo bi bil z lahkoto med trideset. Nejc je imel tudi zgornji del zelo soliden, spodaj se mu ni sešlo. Navadno trener, ki postavlja progo, ima največ skrbi, ali bo dobro za njegove tekmovalce ali ne. Jaz sem se za takšno progo odločil glede na teren. Fantje so pokazali, da znajo, da smo zraven in gremo z dobrimi občutki v naslednje tekme," pa je prvo tekmo sezone ocenil trener Aleš Brezavšček.

alpsko smučanje hrobat
