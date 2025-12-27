Naslovnica
Hrobat odstopil kmalu po začetku, Schwarz zmagovalec Livigna

Bormio, 27. 12. 2025 13.18 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M. STA
Marco Schwarz

Marco Schwarz je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Livignu v Italiji. Avstrijec je za premierno zmago med elito v tej disciplini ugnal švicarsko falango, vključno s prvim superveleslalomistom Marcom Odermattom. Edini Slovenec Miha Hrobat se ni znašel. Kranjčan je po odstopu ostal brez uvrstitve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tridesetletni Marco Schwarz je prišel do osme zmage v svetovnem pokalu, prve na superveleslalomih. Pred tem je imel zmage v tehničnih disciplinah in kombinaciji.

Schwarz je izkoristil ugodno startno številko štiri ter konkurenco na dokaj kratki preizkušnji ugnal s časom 1:10,33 minute. Avstrijec je dobil prestižni avstrijsko-švicarski obračun v Livignu, ki je prvič prizorišče svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za Avstrijcem so se zvrstili trije Švicarji, Alexis Monney je za drugo mesto zaostal dve desetinki sekunde, Franjo von Allmen je osvojil tretje mesto, Marco Odermatt pa je bil četrti.

Novinarska konferenca Mihe Hrobata
Novinarska konferenca Mihe Hrobata
FOTO: Damjan Žibert

Edini Slovenec Miha Hrobat, ki je pred Livignom zamenjal serviserja smuči, se na kratki progi ni znašel. Njegova pot se je končala zunaj proge že po prvem vmesnem času. Kranjčanove tekme šele prihajajo. Januarja sledita tradicionalni postaji v Wengnu in Kitzbühelu ter februarja olimpijski vrhunec v Bormiu, kjer pričakuje, da bo pustil odmevnejši pečat.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: AP

"Letošnja sezona se ni ravno začela po naših načrtih, malo se nam je podrlo vse skupaj, ni pa nobena katastrofa, " je bil prvi komentar glavnega trenerja slovenske moške ekipe za hitri disciplini Aleša Brezavščka, ki pa je prepričan v za Slovence ugodnejši drugi del sezone.

"Miha je je zamenjal serviserja, mislim, da je to bila pravilna odločitev, ampak kadar gredo stvari narobe ponavadi potegnejo za sabo še kakšno stvar. Ko začneš nazaj sestavljati stvari ponavadi traja nekaj časa, da se vse te stvari najprej malo umirijo pa, da se usedejo na svoje mesto, da lahko potem spet začneš tekmovati tako, kot Miha zna," je prepričan trener.

To je bila zadnja moška tekma v koledarskem letu 2025. Za alpske smučarje sledi novoletni premor. Moški del belega cirkusa prve preizkušnje v letu 2026 čakajo v Madonni di Campiglio v Italiji z nočnim slalomom pod žarometi 7. januarja ter v Adelbodnu v Švici z veleslalomom in slalomom 10. in 11. januarja.

Marco Odermatt
Marco Odermatt
FOTO: AP

Odermatt po 16 tekmah prepričljivo vodi v seštevku svetovnega pokala z 855 točkami. Schwarz na drugem mestu zaostaja 404 točk. Odermatt vodi tudi v posebnem seštevku superveleslaloma s 66 točkami naskoka pred drugouvrščenim Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem, ki je danes po odstopu vpisal ničlo.

Najboljši Slovenec v seštevku zime je Žan Kranjec na 31. mestu, edine superveleslalomske točke je osvojil Hrobat, ki zaseda 27. mesto v seštevku discipline.

svetovni pokal superveleslalom livigno miha hrobat marco schwarz

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator aligator
27. 12. 2025 13.40
Pa da 2025 leta ne znajo robnikov nabrusit.🙁
Odgovori
+1
1 0
