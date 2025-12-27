Hrobat odstopil kmalu po začetku, Schwarz zmagovalec Livigna

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tridesetletni Marco Schwarz je prišel do osme zmage v svetovnem pokalu, prve na superveleslalomih. Pred tem je imel zmage v tehničnih disciplinah in kombinaciji. Schwarz je izkoristil ugodno startno številko štiri ter konkurenco na dokaj kratki preizkušnji ugnal s časom 1:10,33 minute. Avstrijec je dobil prestižni avstrijsko-švicarski obračun v Livignu, ki je prvič prizorišče svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za Avstrijcem so se zvrstili trije Švicarji, Alexis Monney je za drugo mesto zaostal dve desetinki sekunde, Franjo von Allmen je osvojil tretje mesto, Marco Odermatt pa je bil četrti.

Novinarska konferenca Mihe Hrobata FOTO: Damjan Žibert

Edini Slovenec Miha Hrobat, ki je pred Livignom zamenjal serviserja smuči, se na kratki progi ni znašel. Njegova pot se je končala zunaj proge že po prvem vmesnem času. Kranjčanove tekme šele prihajajo. Januarja sledita tradicionalni postaji v Wengnu in Kitzbühelu ter februarja olimpijski vrhunec v Bormiu, kjer pričakuje, da bo pustil odmevnejši pečat.

Miha Hrobat FOTO: AP

"Letošnja sezona se ni ravno začela po naših načrtih, malo se nam je podrlo vse skupaj, ni pa nobena katastrofa, " je bil prvi komentar glavnega trenerja slovenske moške ekipe za hitri disciplini Aleša Brezavščka, ki pa je prepričan v za Slovence ugodnejši drugi del sezone. "Miha je je zamenjal serviserja, mislim, da je to bila pravilna odločitev, ampak kadar gredo stvari narobe ponavadi potegnejo za sabo še kakšno stvar. Ko začneš nazaj sestavljati stvari ponavadi traja nekaj časa, da se vse te stvari najprej malo umirijo pa, da se usedejo na svoje mesto, da lahko potem spet začneš tekmovati tako, kot Miha zna," je prepričan trener. To je bila zadnja moška tekma v koledarskem letu 2025. Za alpske smučarje sledi novoletni premor. Moški del belega cirkusa prve preizkušnje v letu 2026 čakajo v Madonni di Campiglio v Italiji z nočnim slalomom pod žarometi 7. januarja ter v Adelbodnu v Švici z veleslalomom in slalomom 10. in 11. januarja.

Marco Odermatt FOTO: AP