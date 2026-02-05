Hrobat osmi na drugem treningu smuka, na vrhu domačin Casse

Na drugem preizkusu v Bormiu je bil najhitrejši Italijan Mattia Casse pred rojakoma Florianom Schiederjem (+0,45) in zmagovalcem uvodnega treninga, Giovannijem Franzonijem (+0,87). Eden od favoritov, Švicar Marco Odermatt , vodilni smučar zime in vodilni smukač, je bil tokrat šele 23. (+2,72) in je zaostal tudi za obema Slovencema.

Miha Hrobat je za najhitrejšim na osmem mestu zaostal 1,2 sekunde, Čater pa je nabral 2,1 sekunde zaostanka. V petek je na sporedu še en trening, v soboto pa bo olimpijski smuk za odličja. Hrobat in Čater bosta nastopila tudi v superveleslalomu. Slovenija v moški kombinaciji ne bo imela svoje ekipe.

Medtem pa so organizatorji že v sredo zaradi napovedanega sneženja odpovedali za danes predviden prvi trening smukačic v Cortini d'Ampezzo.