Hrobat po uspehu v Wengnu in Kitzbühlu: pristop ostaja enak od starta do cilja

Januarski klasiki sta postregli s tretjim mestom v Wengnu in petim na slovitem Streifu v Kitzbühlu. "V Avstriji sem bil celo malo razočaran, a po prespani noči vem, da sta bili to dve dobri tekmi in sem seveda vesel," je novinarjem po vrnitvi danes v Ljubljani povedal Miha Hrobat. Pri tem pa vendarle ne gre le za zadnja dosežka, letos je izstopalo tudi tretje mesto v Beaver Creeku, pa sedmo v Bormiu in niz uvrstitev med najboljših 15. "Veliko ljudi me sprašuje, kaj delam drugače. Točnega odgovora nimam. Imamo novo ekipo, nova trenerja, nov je serviser, nekaj je bilo sprememb materiala. Očitno mi to zelo ustreza in s tem mi je že v pripravljalnem obdobju zrasla samozavest in to vlečem naprej. In verjetno so vse te spremembe razlog za tak preskok," še pravi slovenski smučar, ki bo februarja dopolnil 30 let.

Miha Hrobat z medaljo iz Wengna FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kranjčan ob tem dodaja, da je pomembna samozavest in ostati zvest pristopu: "Ta ostaja enak od starta do cilja. Grem na polno in skušam delati čim manj napak. Pri tem je zanimivo, da se želje niso povečale, morda prav nasprotno, saj sem si prej celo bolj želel dobrih dosežkov, zdaj to skušam peljati naprej." Uspehi seveda prinesejo spremembe na številnih področjih. Med drugim se je povečala izpostavljenost v domačih in tujih medijih. "Vsega napisanega kasneje zaradi časa seveda ne iščem in ne berem. Lepo pa seveda je, ko se tudi tuji novinarji zanimajo za moje dosežke."

Zase pravi, da mu je bolj pomembno dejstvo, da je lahko vzornik slovenskim sotekmovalcem, kot so bili to pred njim zanj Žan Kranjec in druščina. "S trdim delom in pravim pristopom se je možno prebiti med najboljše." Pred februarskim svetovnim prvenstvom v Saalbachu Hrobata čaka še nedeljski smuk v Garmisch-Partenkirchnu. "Meni prav ustreza, da premor ne bo prevelik. Časa za treninge bo dovolj, saj bomo na Bavarskem le v petek, soboto in nedeljo, običajno pa nam to vzame cel teden. Zanimivo bo, saj se proge ne spomnim prav podrobno. Vem, da je običajno temno, da ima kar nekaj strmine in da je zahtevna." Bolj kot želje in cilji na SP, kjer o uspehu in neuspehu odločajo drobne malenkosti, pa je zanimiv pogled Hrobata na progo, kjer se bodo delila odličja najboljšim. "Mislim, da je smuk dostojen prvenstva. Proga ima strmino, dele, kjer potrebuješ občutek, skoke, prelomnice. In v taki formi, kot sem, seveda lahko rečem, da mi tudi ta proga ustreza. Wengen je med tistimi, ki mi ne, a sem bil tam s to formo tretji."

Miha Hrobat FOTO: AP icon-expand