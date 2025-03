Hrobat po zmagi na treningu z visokimi apetiti: Odlično se počutim na smučeh

Slovensko ekipo na Norveškem sestavljajo še Martin Čater, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh. "Zelo dober trening je za mano. Odlično sem se počutil na smučeh. Sicer se sneg preko cele proge spreminja, saj je na vrhu pravi zimski, spodaj pa že bolj spomladanski. Vseeno je podlaga dobra in vožnja na treningu mi je dobro uspela brez napake. Od starta do cilja sem imel konstantno hitrost, kar je tukaj zelo pomembno, saj ne gre za težek smuk. Ni neke strmine, kjer bi lahko pridobil nazaj hitrost, če jo izgubiš z napako. Čakajo me tri tekme za vikend, upam, da mi bodo uspele takšne vožnje kot na treningu, in potem bomo videli, kam me to pripelje," je bil za uradno spletno stran SZS izčrpen Hrobat.