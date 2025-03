Hrobat: Premagati moram enega Švicarja in bom tretji

V boju za mali kristalni globus v smukaškem seštevku je tik pred zmago Švicar Marco Odermatt . Slednji si je pred finalom sezone v Sun Valleyju že zagotovil tako veliki kristalni globus kot mala v veleslalomu in superveleslalomu. V smukaškem seštevku ima 83 točk naskoka pred rojakom Franjom von Allmenom . Za tretje mesto se teoretično bori še šest smučarjev, a sta v precej boljšem položaju od ostalih Alexis Monney in Miha Hrobat , ki sta na edinem treningu zasedla prvo oziroma deseto mesto.

Hrobat je to sezono zelo konstanten, kar šestkrat je preizkušnje v smuku končal med najboljšimi desetimi, dvakrat pa je stal na stopničkah, in sicer v Beaver Creeku in Wengnu. Nazadnje je dobro formo potrdil v Kvitfjellu, ko je bil na smuku četrti, prvič pa je na stopničkah stal tudi s tretjim mestom v superveleslalomu. "V Ameriki lovim še tretje mesto skupno. Pripravil se bom po najboljših močeh. Premagati moram enega Švicarja in bom tretji," je za uradno spletno stran SZS dejal 30-letni alpinec.